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新州華裔兄弟校園泳池溺水亡…家屬提告學區 求償1億

編譯徐薏茹／即時報導
新澤西州貝玉恩市的兩名華裔兄弟去年6月在林肯社區學校游泳池溺斃，家屬對該市學區正式提出兩起訴訟。(取自推特)
新澤西州貝玉恩市的兩名華裔兄弟去年6月在林肯社區學校游泳池溺斃，家屬對該市學區正式提出兩起訴訟。(取自推特)

新澤西州貝玉恩市(Bayonne)的兩名華裔青少年兄弟去年6月在林肯社區學校(Lincoln Community School)游泳池溺斃，家屬2日對該市學區正式提出兩起訴訟。

訴訟稱，2022年6月8日，貝玉恩高中(Bayonne High School) 16歲學生江鄭瑜(Jack Jiang)，以及邁阿密大學(University of Miami) 19歲大一生鄭楚明(Chu Ming Zheng)的安全託付於游泳池工作人員，但未能受到保護，兩人最終溺水身亡。

新州、哈德遜郡(Hudson)、貝玉恩市、市學區、林肯社區學校游泳池值勤救生員及其主管被列為被告。

代表死者家屬的律師扎斯洛(Daryl Zaslow)表示：「過去六、七個月，我們持續調查，而所有的調查與基於調查的專家分析已經證實，依據最基礎的救生與預防措施，本案在很多層面上是能夠預防的。這正是為何這樁悲劇如此令人震驚。」

每件訴訟代表一名死者，兩件訴訟各有21頁，包括八個與游泳池安全缺失相關的指控。

訴訟稱管理者未適當訓練員工、救生員，他們未注意游泳池與其中游泳人員的情況，員工沒有在潛在的危險區域放置警告標示。

訴訟主張，被告比溺水的兩名少年更清楚游泳池的危險之處，有責任確保減輕危害，溺水事件發生時，泳池員工沒有及時呼叫救援。

訴訟要求依不當致死判決，並要求給予家屬損害賠償，包括兩名少年的雙親與手足，他們的父母是中國移民，先前經營餐廳。

家屬去年6月提出索賠通知，總共向新州、郡、城市以及教育委員會、貝玉恩學區學監、林肯社區學校校長求償1億元。

該游泳池自溺斃案發生後一直關閉，目前該市游泳隊需通勤至澤西市訓練。

游泳 學區 新州

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