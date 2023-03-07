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FBI與國防部參與研發監視器「人臉辨識」科技

FBI與國防部參與研發監視器「人臉辨識」科技

記者顏伶如／即時報導
圖為紐約地鐵站月台上的攝影監視器。(美聯社)
圖為紐約地鐵站月台上的攝影監視器。(美聯社)

華盛頓郵報7日報導，美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)援引「資訊自由法」(Freedom of Information Act)對聯邦調查局(FBI)提告訴訟取得的政府內部文件顯示，聯邦調查局與五角大廈積極參與未來可以用於街頭監視器或無人機的大規模人臉辨識技術研發。

法院紀錄顯示，數千頁政府內部文件顯示，聯邦調查局與國防部非常積極參與大規模人臉辨識技術研發，這款軟體未來可以用來辨識街頭監視器或無人機拍攝的影像。

報導指出，美國民權聯盟援引「資訊自由法」取得政府文件顯示，美國政府希望建立功能強大的先進監視器系統，聯邦調查局與國防部官員與學術機構研究人員密切合作，讓人工智慧技術精益求精，能夠在不必經過當事人事先同意，甚至當事人不曾查覺的情況下，對美國民眾展開追蹤。

報導指出，內部文件大多與國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence，ODNI)旗下「先進情報研究計畫局」(Intelligence Advanced Research Project Activity，IARPA)成立的「雅努斯」(Janus)計畫有關。「先進情報研究計畫局」主要從事高階研究任務，角色接近美國國防部旗下機構「國防高等研究計畫署」( Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA)。

國防部 五角大廈 華盛頓郵報

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