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洛杉磯聖彼渚海灘爆槍擊案 5人受傷 2槍手逃逸

編譯中心／即時報導
加州洛杉磯市聖彼渚（San Pedro）海灘4日（周六）晚間發生槍擊事件，造成5人受傷，其中一人傷勢危重。（取材自推特）
加州洛杉磯市聖彼渚（San Pedro）海灘4日（周六）晚間發生槍擊事件，造成5人受傷，其中一人傷勢危重。（取材自推特）

加州洛杉磯市聖彼渚（San Pedro）一處海灘4日（周六）晚間發生槍擊事件，造成5人受傷，其中一人傷勢危重。

中新社綜合「洛杉磯時報」和KTLA電視台等當地媒體消息報導，洛杉磯市警察局海港分局警督莎倫‧布雷迪（Sharon Brady）說，當地時間4日傍晚5時44分左右，警方接到報警電話，位於帕塞奧德爾瑪大道（Paseo Del Mar）和格雷斯比路（Graysby Avenue）附近的皇家棕櫚海灘公園（Royal Palms Beach）發生槍擊事件。警方趕到後，發現有5人身受槍傷，其中1人傷勢危重。

據警方調查，當時現場有20多人在海灘上玩，兩名男性嫌疑人靠近人群後，雙方發生爭吵，隨後升級為槍擊事件。嫌疑人使用的武器為半自動手槍，大約開了10槍。案發後，嫌疑人駕車逃離現場。

警方稱，該案受害人為年齡從15歲到51歲不等的男性，均已被送往醫院救治。嫌疑人目前仍在逃，其中一人看起來20多歲，作案時戴著黑色面罩。

洛杉磯郡政委員詹妮絲‧哈恩（anice Hahn）和洛杉磯市議員蒂姆‧麥克奧斯特（Tim McOsker）4日發表聯合聲明，對這起槍擊事件感到「憤怒和悲傷」。聲明稱，具有悲劇性諷刺意味的是，「就在今天，我們還在距離槍擊事件短短幾英里之外的地方舉辦了槍支回購（gun buy-back）活動。槍支暴力正在對我們的社區造成嚴重傷害」。

聲明表示，皇家棕櫚海灘公園周日將暫時關閉，以確保社區安全。

據當地媒體報導，當天早些時候，詹妮絲‧哈恩辦公室與洛杉磯市警察局合作舉辦一場用禮品卡回購民間槍支的活動，回收了包括攻擊性武器在內的數十支槍。

洛杉磯 槍擊 槍支

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