華郵：拜登避免中美關係惡化最佳工具 是致電習近平

總統拜登。(美聯社)

外交議題專欄作家伊格納西斯(David Ignatius)1日在華盛頓郵報專欄指出，拜登 總統避免中美關係持續惡化的最佳工具，就是打電話給中國國家主席習近平 。伊格納西斯指出，國家元首展現勇氣的方式很多，戰爭期間搭火車前往基輔是一種方式，雙邊關係急轉直下之際致電習近平則是另一種方式。

伊格納西斯在文中分析，拜登此時致電習近平，或許無法在美國國內拉抬支持度，還可能讓共和黨抓到可以用來抨擊的話柄，「然而，不論政治因素如何，這麼做是正確的。如此一來可以展現成熟穩健的全球領導能力，這是拜登身為國家元首應該具備的特質」。

至於拜登主動打電話可能引發負面反應為何，專欄中指出，習近平將把拜登動作視為讓步(concession)以及美國軟弱的象徵，美國也得不到具體利益，習近平領導的政權還可能更加積極擴展目標，歐洲則會認為與中國做生意已經開了綠燈。

伊格納西斯寫道：「那麼為什麼拜登現在還要表現希望與習近平接觸的意願呢？簡而言之，答案就是華府與北京 之間的關係已降至現代史上最低點，這是受到兩國鷹派人士各自推波助瀾的結果，這些人士似乎相信雙方必定爆發衝突。」

文中寫道，或許雙方未來可能出現衝突，但拜登去年設法為關係走跌設下停損點的作法是對的，2022年11月印尼峇里島「拜習會」上，拜登與習近平都展現願意降低緊張及促進策略穩定的態度，但接下來因為中國不當政策以及美國不當回應，還有運氣不好，導致雙方關係一路走下坡，「氣球事件就是三種因素合而為一的實例」。

伊格納西斯寫道，氣球事件雖然沒有軍事或策略重要層面的重大影響，卻破壞了峇里島「拜習會」之後外交破冰，國務卿布林肯(Antony Blinken)本來可以前往北京訪問，甚至可能為兩國峰會預作鋪陳。

伊格納西斯指出，拜登打電話給習近平的談話結束之前，應該拋出面對面會晤的邀請，國際情勢緊張期間，類似的元首峰會雖然有高風險，卻也有著高回報。