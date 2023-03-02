禮來最暢銷胰島素降價 分析師：有助擴大市占

禮來宣布將調降被最常使用的胰島素產品標價70%，並以其他措施減輕患者負擔。(路透)

面對抑制胰島素價格的日增政治壓力，藥廠禮來（Eli Lilly）宣布將調降被最常使用的胰島素產品標價70%，並以其他措施減輕患者負擔，例如擴大現有的價值計畫範圍，把更多美國病患的每月自負額上限設定在35美元。

禮來表示，第4季起Humalog和Humulin這兩種最暢銷的胰島素產品，將降價70%，4月起新推出的Rezvoglar售價將比賽諾菲（Sanofi）的生物相似藥Lantus便宜78%。5月1日起，一種無品牌的Lispro胰島素產品標價，也將在從每瓶82美元降至25美元，價格是糖尿病 患者餐前後使用的胰島素產品最低，也低於禮來每瓶Humalog的1999年標價。

不過，這些產品的標價調降，未必代表所有有保險 的糖尿病病患在使用這些產品時，自負額也會相應調降，許多每月支付固定費用的保險病患，費用可能不會立刻調整。

然而，禮來也推出更多可負擔的措施，擴大一項價值計畫，把患者的自付費用上限限制在每月35美元。

這些調整有望幫助約200萬人。雖然許多人──包括聯邦醫保涵蓋的約330萬人，每月支付的胰島素費用為35美元以下，但約20%的民間保險承保人、以及未購買保險的約17%病患有望受惠。

禮來執行長David Ricks說：「我們今天宣布的積極降價措施，應能為美國糖尿病患者帶來真正的不同。」他說，這些產品價格調整不會影響今年的銷售和獲利指引，因為去年12月公布的財測已考慮到這些行動。

BMO資本市場公司分析師席傑曼認為，這項價格調整對禮來營收的影響不大，因為其胰島素產品的平約每月自付成本原就低於35美元的上限，反而還有助擴大市占，「投資人可能認為，這些調整是現有胰島素相關產品的趨勢稍微加速進行」，「此舉很聰明…可對消費者和國會議員釋出善意，但對營收的衝擊有限」。

此前，政界已對高昂的胰島素價格施加龐大壓力，總統拜登 已推動讓所有聯邦醫保計畫涵蓋人員的每月胰島素自付額上限為35美元，吸引一些國會議員支持。拜登歡迎禮來此舉，並且呼籲諾和諾德（Novo Nordisk）和賽諾菲等其他藥廠也跟進。

賽諾菲表示，該公司的病患支援計畫已把多數有保險病患的每月自付額上限限制在25美元，無保險的病患可能每月付35美元。諾和諾德說，已推出可負擔計畫，包括和沃爾瑪合作，以每瓶約25美元取得胰島素，還有讓糖尿病計畫以最多99美元取得三瓶的計畫。