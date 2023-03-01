民主黨參院倒戈封殺ESG投資規定 拜登將首次動用否決權

參院通過一項措施，阻擋拜登政府一項允許退休計畫在做投資決定時將ESG等因素納入考量的新規，但拜登總統勢將首次動用否決權。(美聯社)

在幾名民主黨議員倒戈後，聯邦參院通過一項措施，阻擋拜登 政府一項允許退休 計畫在做投資 決定時將ESG等因素納入考量的新規，拜登總統勢將為此首次動用否決權。

彭博資訊報導，在民主黨人泰斯特（Jon Tester）、曼欽（Joe Manchin）的幫助下，參院以50票支持、46票反對，通過一項決議，撤銷了拜登政府允許退休計畫在投資決策時衡量氣候變遷和ESG議題的規定。

再加上眾院本周二通過的法案，參院這項決議料將迫使拜登首次動用他的總統否決權，以捍衛當局研議超過兩年而推出的規定。該規定允許私人公司的退休計畫在代表參與者和受益人選擇和追蹤投資時，將ESG因素納入考量。這引發一場共和黨人大肆爭論，他們抨擊此舉試圖將氣候變遷的政治蔓延到美國人的財務規畫。

如今，由共和黨參議員布朗（Mike Braun）發起的決議，是在國會複審法（Congressional Review Act）下表決，只消簡單多數決便通過，毋須通過多數法案一般所需的60票。

民主黨參議員費特曼（John Fetterman）、默克利（Jeff Merkley）和范士丹（Dianne Feinstein）缺席這場投票，也有助通過這項決議。

民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）表示，該決議是個「餿主意」，與自由市場的原則背道而馳，因為拜登政府提出的規定並不是要求退休計畫的受託人進行ESG投資，只是允許他們考慮這些因素。

來自勞工部的監管人員則說，僅管扭轉川普時代要求投資只能基於財務考量的規定，但新規對綠色投資是「中立的立場」。白宮先前表示，拜登將否決這項國會通過的措施。