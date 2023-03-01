美：持續校準美中貿易關係 對抗不公平與反競爭作為

美國貿易代表署（USTR）1日公布2022年貿易報告，並說明2023年貿易議程，以與台灣的貿易倡議、印太經濟架構（IPEF）為政績，美國將持續校準美中貿易關係，結合理念相近夥伴，對抗中方不公平且反競爭的種種作為。

USTR資深官員在背景說明會表示，美台貿易關係持續深化，推動貿易與促進創新，致力於履行高標準承諾；美台21世紀貿易倡議對話涵蓋貿易便捷化、良好法規等議題，盼取得進展。

針對2023年貿易議程，USTR表示，美國將捍衛勞動權益，加速減碳並促進永續環境作為，支持美國農業，強化供應鏈 韌性，重新校準美中貿易關係，與重要貿易夥伴和多邊機構往來與支持印太經濟架構等。

USTR表示，美中貿易影響全球，這項關係既複雜且競爭，貿易和競爭都必須公平運作，但中國大陸的貿易做法往往引發與他國（不只有美國）的摩擦。

USTR表示，中方的非市場政策與不公貿易作為傷害世界各國的勞工與企業，破壞供應鏈韌性，也傷害消費者，長此以往，剝奪了公平競爭環境所能激發的創新與選擇。

報告中提到，中方在新疆維吾爾 地區實施強迫勞動，不僅是極端不公平競爭，也是道德汙點，美國會確保中方為此負責，也會持續實施「防止維吾爾族強迫勞動法」。

USTR表示，拜登 政府會持續運用所有可用工具，確保中國大陸公平競爭；美國會與理念相近夥伴一道打擊中方不公平且反競爭的貿易作為；同時，美國正在投資國內的基礎建設與半導體產業等，確保從實力角度出發與中方競爭。

USTR表示，美國將於2023年主持亞太經濟合作會議（APEC）論壇，會善用這次機會強化美國與區域經濟體的關係，在影響大眾的優先議題上共同努力。