紐時：美晶片補貼設限有助廠商競爭力？經濟學家不同意

拜登總統（前右）要求對在美生產晶片廠申請補助設下諸多限制，專家認為可能模糊核心目標。圖為他在紐約雪城參加鼓吹晶片本土製造的活動。（路透）

美國投入數十億美元到半導體製造業，不僅是想扶持關鍵產業對抗中國，還想利用這筆錢更進一步地改變企業行為。商務部要求想從近400億美元補助裡分一杯羹的公司必須為員工提供托兒服務、工廠營運使用低碳排能源、向建築工人支付工會等級工資、不能用補貼款買庫藏股，還可能必須和政府分潤。官員甚至以台積電 在台灣辦有幼兒園舉證條件合理。

紐約時報報導，拜登 這是想一箭多鵰。他押注晶片 法案的誘因足夠改造民營企業，希望擴大其影響力，同時實現多個目標，推動美國產業朝他的願景邁進，即美國生產增加、勞動條件變好、會導致氣候變遷的化石燃料排放減少。

但這也可能帶來重大風險。一些經濟學家，甚至是那些贊成透過大筆聯邦支出來支持戰略性產業的經濟學家，都認為拜登可能模糊了核心經濟目標。

華府智庫Economic Innovaton Group的首席經濟學家Adam Ozimek說：「每個人都認知我們試圖要做的事，想打造一個更大、更具全球競爭力的美國半導體業，這是一項艱鉅的挑戰。試圖同時完成另外十多件不相干的事，會讓此一挑戰變難許多。產業政策的鼓吹者應該要擔心，這不僅會失敗，而且會抹黑產業政策達一個世代。」

商務部官員認為，這些要求不是給企業帶來過重的負擔，而是在幫助企業吸引勞工並避免浪費聯邦資金。他們振振有詞指出，台積電在台灣的晶圓廠就提供托兒服務，而在其他國家營運的晶片製造商，例如中國，晶片製造商可能必須竭盡全力支持政府舉措或國安目標。

但產業遊說者和一些經濟學家表示，擔心企業將被迫將資金用到別處，不是晶片法的核心目標。有人抱怨，政府官員沒將晶片法的補助，與縮減政府法規結合起來。

美國商會執行副總裁Neil Bradley表示：「我們應該專注於消除監管障礙——尤其是在取得許可的領域——增加只會增加成本並延遲投產的新要求，應該要謹慎。」

共和黨籍奧克拉荷馬州眾議員盧卡斯指出，白宮關注晶片生產的程度，不如想將勞工議程強加於關鍵半導體業。

有執行長私下抱怨上述限制，儘管大多數人持續公開讚揚整個方案。大多數大型半導體製造商的在美新廠已經動土。自2020年初以來，民營企業為美國提升本土晶片生產的計畫承諾了近2000億美元的投資，其中多家公司都在期待政府補助款。