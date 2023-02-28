最新研究驚人發現 肥胖致命風險激增2至9成

最新研究有更驚人發現，肥胖會明顯增加死亡風險。（取材自Pixabay）

多數人知道肥胖 易罹患高血壓 和心臟病，最新研究有更驚人發現，肥胖會明顯增加死亡風險；科羅拉多大學博德分校(CU Boulder)研究人員警告，肥胖足可讓死亡風險增加22%到91%。

這項針對將近1萬8000人進行的研究發現，科學家對體重指數 (BMI)的看法恐全盤錯誤；隨身衡量體重和健康的方法go-to measure可能有偏差，誤導對健康狀況的了解。

研究發現，全美六分之一的人死亡與過重或肥胖有關。

研究作者之一的社會學副教授馬斯特斯(Ryan Masters)說，人們越來越容易取得廉價不健康食品、久坐不動，舊有研究低估了這種生活常態的致命風險。

馬斯特斯說，既有的體重和壽命研究奉行U形曲線，存在「肥胖矛盾」(obesity paradox)，依照曲線，BMI值介於25-30 的「超重」(overweight)人士死亡風險最低，BMI值在30-35的「肥胖」(obese)人士與18.5-25的「健康」人士相較，死亡風險幾乎不增加。

所以依傳統觀點，體重指數除非非常高，否則稍微升高並不會增加死亡風險；馬斯特斯對此存疑。

BMI值僅依體重和身高計算，並未將身體細微差別以及大小、形狀納入考量，馬斯特斯說，正因如此，影星湯姆克魯斯(Tom Cruise)才會被斷定「肥胖」。

研究顯示，肥胖期多久至關重要。

這項研究查看了1988年至2015年「全國健康和營養檢查調查 」(NHANES) 數據中1萬7784人的資料，其中4468人已死亡。

接受研究的37%超重者和60%肥胖者十年前的BMI值較低，體重最近才增加的人相對健康，這表示終生肥胖比短期暴飲暴食導致肥胖的危害更大。過去很多研究將一輩子體重指數低、最近變胖的人歸入高BMI類，讓人誤以為肥胖並不那麼危險，事實並非如此，越來越多研究表明，肥胖持續時間具關鍵影響。

這項研究發現，BMI值與死亡風險同方向變化、而不是長久以來認定的 U 形曲線。