「對學歷有誤會」 共和黨國會議員搞錯自己學位

田納西州共和黨籍聯邦眾議員奧格斯（左）學歷遭質疑。(美聯社)

繼自稱「經濟學家」遭媒體踢爆後，田納西州 共和黨籍聯邦眾議員 奧格斯(Andy Ogles)面對媒體質疑他「美化」學歷，26日聲明表示，他「誤以為」自己取得中田納西州立大學(Middle Tennessee State University，MTSU)國際關係學位。

奧格斯說，他向中田納西州立大學索取成績單確認學位，才意識到自己犯錯；「我核對成績單，發現我犯了錯。我的學位是通識教育 。我為我的錯誤陳述道歉。」

總部位於納什維爾(Nashville)的WTVF電視台2月稍早報導，奧格斯只上過一門社區大學經濟學課程，卻自稱「經濟學家」，該台也質疑奧格斯自稱有執法經驗、處理過「國際性犯罪」的說法。

21日，面對媒體當面詢問是否美化履歷，奧格斯回應道，大家應該「看那個人的工作」來確定那人是否是經濟學家。他說：「我在職涯中有幸過去十年一直致力於經濟和稅收政策，你大可決定，我不在乎。」

奧格斯後來澄清說，他曾在一家執法機構當過儲備代表，時間與他為納什維爾Abolition International打擊性交易非營利組織的工作重疊。

奧格斯26日聲明只提到他不得不從MTSU退學，以協助「處於困難時期的家人」，後來他以「非傳統學生」身份利用線上方式完成剩餘課程。「我以為已完成政治學和國際關係課程，」奧格斯說： 「上周，我取得成績單正式副本，得知我拿到的是通識教育學位，輔修政治學和英語。」

這場爭議發生前，紐約聯邦眾議員桑托斯 (George Santos) 承認自己捏造部分教育及工作經歷、家族宗教和歷史，還承認自己有時撒謊，因此面臨龐大要求辭職壓力。

奧格斯去年贏得納什維爾國會席位，因來自鄉村選區並拒絕與民主黨對手辯論，直到最近才受到鎂光燈關注。