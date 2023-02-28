我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「讓華為更痛苦…消滅它」美考慮連4G晶片都禁售

最新研究驚人發現 肥胖致命風險激增2至9成

「對學歷有誤會」 共和黨國會議員搞錯自己學位

記者胡玉立／即時報導
田納西州共和黨籍聯邦眾議員奧格斯（左）學歷遭質疑。(美聯社)
田納西州共和黨籍聯邦眾議員奧格斯（左）學歷遭質疑。(美聯社)

繼自稱「經濟學家」遭媒體踢爆後，田納西州共和黨籍聯邦眾議員奧格斯(Andy Ogles)面對媒體質疑他「美化」學歷，26日聲明表示，他「誤以為」自己取得中田納西州立大學(Middle Tennessee State University，MTSU)國際關係學位。

奧格斯說，他向中田納西州立大學索取成績單確認學位，才意識到自己犯錯；「我核對成績單，發現我犯了錯。我的學位是通識教育。我為我的錯誤陳述道歉。」

總部位於納什維爾(Nashville)的WTVF電視台2月稍早報導，奧格斯只上過一門社區大學經濟學課程，卻自稱「經濟學家」，該台也質疑奧格斯自稱有執法經驗、處理過「國際性犯罪」的說法。

21日，面對媒體當面詢問是否美化履歷，奧格斯回應道，大家應該「看那個人的工作」來確定那人是否是經濟學家。他說：「我在職涯中有幸過去十年一直致力於經濟和稅收政策，你大可決定，我不在乎。」

奧格斯後來澄清說，他曾在一家執法機構當過儲備代表，時間與他為納什維爾Abolition International打擊性交易非營利組織的工作重疊。

奧格斯26日聲明只提到他不得不從MTSU退學，以協助「處於困難時期的家人」，後來他以「非傳統學生」身份利用線上方式完成剩餘課程。「我以為已完成政治學和國際關係課程，」奧格斯說： 「上周，我取得成績單正式副本，得知我拿到的是通識教育學位，輔修政治學和英語。」

這場爭議發生前，紐約聯邦眾議員桑托斯 (George Santos) 承認自己捏造部分教育及工作經歷、家族宗教和歷史，還承認自己有時撒謊，因此面臨龐大要求辭職壓力。

奧格斯去年贏得納什維爾國會席位，因來自鄉村選區並拒絕與民主黨對手辯論，直到最近才受到鎂光燈關注。

田納西州 教育 眾議員

上一則

聊天騙取信任 誘傳露骨照片…青少年遭性勒索大增

下一則

最新研究驚人發現 肥胖致命風險激增2至9成

延伸閱讀

砸4500萬 民主黨盼紐約奪回眾院多數

砸4500萬 民主黨盼紐約奪回眾院多數
槍留廁所曝光 學區總監被迫辭職

槍留廁所曝光 學區總監被迫辭職
金山便利店連環搶案 嫌犯落網 作案疑有「固定穿搭」

金山便利店連環搶案 嫌犯落網 作案疑有「固定穿搭」
路怒剎車釀3車禍 新州男被控危害他人

路怒剎車釀3車禍 新州男被控危害他人

熱門新聞

攸關老年人退休生活收入的社安金計畫，面臨再過十年恐將破產的危機。路透

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

2023-02-23 12:05
今年各州將通盤檢討醫療補助計畫參加者的資格，估計最多有1400萬人可能因此失去醫療保險。(Getty Images)

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

2023-02-26 21:43
情人節的紐約街頭。但丕優研究中心發現，約六成美國年輕男性不婚、無女友、沒性生活、感到孤寂，人數幾乎是同齡層女性的兩倍。(路透)

年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活

2023-02-22 20:27
佛羅里達州一名85歲婦人20日正在遛狗，一隻3公尺長的鱷魚從水裡爬出來，先攻擊小狗，接著把試圖打退牠的老婦撞倒在地，然後咬住她的腳，把人拉進了水里。（Getty Images / St. Lucie County Sheriff's Office）

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

2023-02-22 12:06
紐時報導，某些台積電員工對亞利桑納州興建晶圓廠計畫產生疑慮，擔心恐怕不是好投資。（路透）

台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

2023-02-22 09:09
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk，圖中者）22日手抱兒子X Æ A-12，接待加州州長紐森（右）參觀特斯拉的新全球工程與AI總部。(歐新社)

「加州是特斯拉全球工程總部」馬斯克抱兒子接待紐森

2023-02-22 23:07

超人氣

更多 >
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸
蔡天鳳遭碎屍 命理師分析面相 曝注意她「名中有這字」

蔡天鳳遭碎屍 命理師分析面相 曝注意她「名中有這字」
蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣

蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」