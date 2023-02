30歲的班克曼-佛萊德曾經是風光一時的億萬富翁,他將於10月面臨八項指控的審判。(美聯社)

加密貨幣 交易所FTX技術主管辛格(Nishad Singh)28日在紐約南區聯邦法院(Southern District of New York)認罪,承認犯有電信詐欺 罪(Wire Fraud)、共謀商品詐欺(Conspiracy to Commit Commodities Fraud)、共謀洗錢(Conspiracy to Commit Money Laundering)等多項罪行。

27歲的辛格是FTX創始人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)核心高管團隊中,第三個認罪檢方刑事指控的員工。去年12月,班克曼-佛瑞德的對衝基金Alameda Research前首席執行官艾莉森(Caroline Ellison),對所犯七項指控認罪;FTX聯合創始人Gary Wang也對四項指控認罪。