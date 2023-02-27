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32州糧食券本周回歸疫前水平 每月減少95至250元

記者顏伶如／即時報導
全美32州糧食券福利本周開始就會回歸疫情前水平，取消每月95元以上的額外補助。(美聯社)
全美32州糧食券福利本周開始就會回歸疫情前水平，取消每月95元以上的額外補助。(美聯社)

2020年美國爆發新冠疫情後，國會授權領取俗稱「糧食券」(Food Stamps)的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)民眾，每月可多領95元以上額外補助，但這項旨在協助低收入民眾與低收入家庭在疫情期間避免三餐不濟的臨時福利補助計畫將落幕，全美32州糧食券福利本周開始就會回歸疫情前水平。

Axios新聞網站報導，根據統計，僅2022年領取「營養補充援助計畫」額外補助的民眾就超過4100萬人，依年收入、家庭人口不同，3月起減少金額約在每個月95元至250元之間。

國會通過的2023年綜合撥款法(2023 Consolidated Appropriations Act)條文規定，疫情期間提供的「營養補充援助計畫」額外補助福利，2023年2月最後一次發放之後便結束。

自由派智庫機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities，CBPP)指出，臨時額外補助結束後，領取「糧食券」民眾將恢復每天大約領取6.10元的水準，換算起來三餐花費為每餐平均2元。

農業部糧食與營養服務局(Food and Nutrition Service, FNS)指出，同時領取「糧食券」及社安金的家庭，今年由於社安金領取金額隨生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)調增，因此「糧食券」福利將因此略減。

不過，整體算來，社安金生活成本調整金額還是大於「糧食券」減少福利，因此民眾領到的福利仍是淨收益(net gain)。受到短期額外補助計畫結束影響，某些家庭領取的「糧食券」補助減少幅度較大。

其他的「營養補充援助計畫」豁免措施(SNAP waivers)則將持續維持有效，例如臨時學生減免(temporary student exemptions)等規定，直到聯邦公共衛生緊急狀態在今年5月截止才到期。

糧食券 福利 疫情

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