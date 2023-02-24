相距152公尺 美媒第一線直擊解放軍戰機伴飛美軍巡邏機

多家美國媒體24日報導，一架掛載4枚空對空飛彈的解放軍 殲11戰鬥機於當地時間24日在南海伴飛一架美國海軍P-8巡邏機，兩機機翼一度差距僅500英尺（約152公尺）；解放軍空軍對美軍喊話，揚言進入中國大陸領空就會攔截，且美國要負擔全部責任。

這是美中因氣球事件導致關係惡化後，在南海再度出現緊張事故，也是三個月來遭披露的第二起兩國軍機空中遭遇事件。

華爾街 日報、美國有線電視新聞網（CNN）和美國國家廣播公司新聞網（NBC）記者都在該巡邏機上，聽到解放軍地面站對他們廣播道：「美軍軍機，這裡是解放軍空軍，你正在接近中國空域，保持安全距離，否則你將被攔截。」

華爾街日報報導，為反對中國大陸控制南海的聲索行動，同時紀錄解放軍在人造島嶼的軍事化行動，美軍定期派出巡邏機以相機、雷達等紀錄船機艦和島上的設施現狀，美媒24日搭上巡邏機，自日本沖繩嘉手納空軍基地起飛，近距離觀察任務執行。

據報導，兩軍軍機在西沙群島以北30英里（約48公里）處遭遇，西沙群島存在中國大陸與越南的主權爭議，中國大陸還在其中最大的島嶼上建造軍事設施；實際上，台灣也主張西沙群島屬於中華民國 固有領土。

解放軍警告：「美國飛機，中國領空為12海里，不要再靠近了，否則你要負全責。」

CNN報導，幾分鐘後，一架掛載空對空飛彈的解放軍戰鬥機升空，停留在距離左翼500英尺處；距離之近，CNN記者不僅可以辨認出殲-11尾翼上的紅星標誌和配備的飛彈，也看到中方飛行員轉過頭盯著他們。

對於解放軍的警告，華爾街日報報導，美軍回應稱自己是在國際空域飛行，CNN報導，P-8巡邏機飛行員史勞特（Nikki Slaughter）對解放軍軍機表明，將往西飛行，要求對方也這樣做（以避免擦撞），但解放軍駕駛沒有回應。

此外，CNN報導，當P-8巡邏機靠近菲律賓時，發現配備地對空飛彈的解放軍長沙號飛彈驅逐艦，下降到1000英尺（305公尺）高度以近距離觀察，收到更多中方警告，要求美方說明意圖。

史勞特對中方表示，會維持安全距離飛行；中方回應，「你已經明顯危及我的安全。」史勞特第二度表明，會保持安全距離。

華爾街日報形容，P-8巡邏機沿著西沙群島南邊盤旋，並途經南沙群島，殲-11戰鬥機伴飛1小時多後漸漸拉開距離，接著再沒有看見任何解放軍戰機蹤影。

美國官員告訴華爾街日報，在南海，類似遭遇事件現在幾乎天天都會發生，且變得越來越危險。

負責西太平洋與印度洋的美國海軍偵察機指揮官托拉森（Will Toraason）表示，當解放軍戰機距離美軍軍機1000英尺（305公尺）內，美軍就會與對方聯繫，通常不會獲得回應。

托拉森說，從長期趨勢而言，中國大陸戰鬥機飛行員越來越具侵略性。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）去年7月在智庫表示，若解放軍持續這麼做，爆發重大事件或意外是時間早晚問題。