分析：麥卡錫與共和黨極右派利益交換 為日後埋隱患

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)。美聯社

爭取眾院 議長大位的曲折過程中，麥卡錫 (Kevin McCarthy)與共和黨 極右派陣線做出利益交換，出任議長後則兌現承諾，滿足極右派要求。有線電視新聞網(CNN)24日分析，麥卡錫對挺川派共和黨眾議員投桃報李，議長任期之初似乎頗為順利，卻為未來埋下隱憂。

報導指出，為了感謝極右派同僚不再杯葛他爭取議長，麥卡錫上台後的回報方式包括讓極右派成員出任委員會重要職位，將知名民主黨要角從主要委員會剔除，對政府機關政治追殺前總統川普啟動調查，喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)在拜登總統國情咨文叫囂則視若無睹。共和黨籍紐約第三選區聯邦眾議員桑托斯(George Santos)造假醜聞引起軒然大波，麥卡錫卻拒絕要求桑托斯辭職。

本周稍早，麥卡錫同意讓福斯國家網(Fox Nation)黃金時段主播卡爾森(Tucker Carlson)獨家取得2021年1月6日國會暴動當天的國會大廈監視器錄影帶。CNN分析，卡森曾散布謠言指稱國會暴動是與聯邦調查局(FBI)有關的人士在幕後指使，掌握國會監視器影像可能讓卡森有機會進一步炒作選舉陰謀論。

報導指出，過去曾經批判麥卡錫的保守派名嘴及媒體，如今紛紛轉向予以稱讚，麥卡錫更把握機會鞏固保守派基本盤及爭取募款；麥卡錫的動作還能幫川普洗白在國會暴動中的角色，畢竟麥卡錫能夠當上議長，川普在最後時刻發揮臨門一角的助力。

CNN分析，先前幾任共和黨籍眾院議長，例如貝納(John Boehner)、萊恩(Paul Ryan)，都設法與黨內激進右翼維持穩定關係，同時兼顧身為議長的體制職責，這種微妙平衡一旦失控，議長生涯便將宣告終結。麥卡錫走的路線卻與貝納、萊恩完全相反，全面押注於共和黨極端右翼，讓少數成員得以在共和黨僅居眾院微幅多數的情況下，掌握不成比例的龐大影響力，麥卡錫對黨內極端派妥協、討好的策略，恐怕只是短期有效而已。

舉例來說，麥卡錫希望國會新任期之初就能過關的邊境安全法案，直到現在仍遙遙無期，因為眾院保守派要角、德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)擬訂草案僅有短短三頁，提案遭到共和黨內溫和派強烈反對。共和黨內不同派系之間的扞格，反映了共和黨想要維持眾院多數的困難，因為來自紐約、加州的溫和派共和黨眾議員，都要顧及自己的2024年連任選舉考驗。