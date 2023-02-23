遊樂設施壞了…半開放車廂360度轉 遊客空中死命抓欄杆

現場管理人員看見車廂開始360度旋轉，驚覺大事不妙，才連忙停止設施。（截自推特）

許多人在搭乘遊樂設施時，總喜歡追求刺激，但若是遇上這座「無敵風火輪」可就大事不妙了。在佛羅里達州 的一場博覽會上，遊客們乘坐了名為「勇敢者轉盤（Enterprise Ride）」的設施，沒想到這座遊樂設施在運轉時突然故障，半開放式的車廂在空中突然進行「360度」的旋轉，受困高空的遊客一個個放聲尖叫，死命抓著車廂上的欄杆，所幸搭乘該遊樂設施的乘客都沒有生命危險，佛州 博覽會的負責人也表示，將會徹底檢查故障的原因。

綜合媒體報導，佛州坦帕市（Tampa）在日前舉行博覽會，博覽會中設有常見的遊樂設施「勇敢者轉盤（Enterprise Ride）」，這個形似摩天輪的遊樂設施，以數個「半開放式」的車廂組成，且並沒有設置安全帶，但當天遊客在乘坐勇敢者轉盤時，竟遇上了故障的事故。從推特上流傳的影片可以看到，行駛到一半時，其中一個車廂開始360度翻轉，隨後一個個車廂開始「此起彼落」的旋轉，缺少防護措施的遊客驚聲尖叫，只能死命的抓住欄杆，避免強力的旋轉將自己甩飛。

事故發生後，搭乘該設施的乘客一一在臉書 上發布貼文，其中一位帶著9歲兒子的女乘客傑妮心有餘悸的回憶，她和兒子被困在空中約半個小時，並在貼文附上手臂和小腿受到撞擊而瘀青的照片；另一位乘客艾利斯則說：「佛羅里達州博覽會絕對是一場噩夢」，她表示自己和朋友一起遇上了這場驚魂事故，由於車廂呈現半開放式，縫隙過大，他們完全不知道接下來會發生什麼事，只能緊抓欄杆。艾利斯表示：「這種看到人生跑馬燈的畫面我真的無法形容」，幸好最後艾利斯和朋友都獲救，也平安的到家。

而佛羅里達州博覽會的經理法蘭克也發表回應，他表示：「我們迅速開始以最安全、最及時的方式讓客人離開遊樂設施」，並稱將會對此事故進行調查，出於謹慎，在州博覽會的剩餘時間裡，也會持續關閉該遊樂設施，徹底檢查故障原因。

#21Feb | Terrorífica escena en parque de #Tampa 🎡



El viernes 17 de febrero en Florida State Fair, la atracción Enterprise Ride sufrió un desajuste, haciendo que algunos vagones dieran volteretas con familias en su interior.



Algunas personas presentaron heridas leves. pic.twitter.com/c0c8kZtijw — Miami Diario (@miami_diario) February 21, 2023