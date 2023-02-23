我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

菸蒂破52年佛蒙特州懸案 比對DNA確定凶嫌身分

中央社蒙特佩利爾22日綜合外電報導
佛蒙特州伯靈頓警方昨天宣布，在DNA技術和遺傳系譜學進步的幫助下，調查人員破獲52年前一起謀殺案。圖為死者的弟弟湯姆·柯蘭 (Tom Curran)在記者會上。美聯社
佛蒙特州伯靈頓警方昨天宣布，在DNA技術和遺傳系譜學進步的幫助下，調查人員破獲52年前一起謀殺案。圖為死者的弟弟湯姆·柯蘭 (Tom Curran)在記者會上。美聯社

佛蒙特州52年前有一名24歲女子柯蘭被人發現在自己房間喪命，遭勒斃的柯蘭遺體旁留下菸蒂。警方表示，他們利用菸蒂和柯蘭衣服上的DNA確認凶嫌身分，破了這起懸案。

伯靈頓（Burlington）警方昨天宣布，在DNA技術和遺傳系譜學進步的幫助下，調查人員確認與柯蘭（Rita Curran）同住在當地一棟公寓的男子德魯斯（William DeRoos）就是凶嫌。伯靈頓是佛蒙特州人口最多的城市。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伯靈頓警方指出，德魯斯於1986年在舊金山過世，死因為用藥過量。此案現已結案。

根據伯靈頓警方的調查報告，1971年7月事發當晚，與妻子住在柯蘭樓上兩層樓的德魯斯，在與妻子發生爭執後離開公寓，他想要「冷靜下來」。

一名警探當時寫道，24歲的柯蘭顯然是「激烈反抗」後遭到毒打，後來被人發現死亡。昨天發布的報告指出，調查人員目前「一致確定」德魯斯涉案。

當年調查人員在命案隔天早上詢問德魯斯和他的妻子，這對夫婦說他們整晚都在一起，沒有聽到或看到發生任何事情。

警方昨天在記者會表示，當年警員離開後，德魯斯告訴他的妻子，如果他們再次被詢問，她不該招認他已經離開公寓，「否則他們會追捕他」，因為德魯斯有犯罪前科。

警探特里布（James Trieb）在記者會說，2014年把柯蘭遺體旁發現的菸蒂提取出DNA圖譜時，案情終於有了突破。

他提到，雖然DNA圖譜已交給國家的DNA犯罪資料庫，但沒有出現匹配結果。

2019年，特里布重新調查此案後，決定採取新的方法。

特里布的調查報告指出，他沒有讓單獨一名探員處理這件懸案，而是把懸案視為剛發生的案件，並請來一組探員和專家技術人員進行檢視和討論。

特里布說道，調查小組開始重新檢測證據，並決定使用遺傳系譜分析香菸上的DNA。

一名不是調查小組的遺傳系譜專家隨後得出結論，香菸DNA與德魯斯的親戚有密切關聯，包括父親和母親兩邊的親戚。

根據警方報告，這位專家確信香菸上的DNA是德魯斯的。

報告指出，調查人員後來找到德魯斯同父異母或同母異父的兄弟，他願意提供DNA樣本，結果支持香菸DNA屬於德魯斯的結論。

最後，報告指出，調查人員發現留在柯蘭被撕破的衣服上的DNA，也與菸頭上的DNA相匹配。調查人員重新詢問德魯斯當時的妻子，她才承認對德魯斯的不在場證明撒了謊。

DNA 佛蒙特州 檢測

上一則

被ChatGPT認證是有爭議公眾人物 馬斯克「2符號」回應

延伸閱讀

重慶老翁「被死亡」9年後復生 家屬：當年認屍時不敢靠前

重慶老翁「被死亡」9年後復生 家屬：當年認屍時不敢靠前
涉性侵專欄作家 川普願提供DNA樣本 法官拒絕 4月開審不變

涉性侵專欄作家 川普願提供DNA樣本 法官拒絕 4月開審不變
港舖賣貓狗肉 漁護署證實有貓DNA 蒐證準備檢控

港舖賣貓狗肉 漁護署證實有貓DNA 蒐證準備檢控
專欄作家控性侵案 川普突轉彎 同意提供DNA樣本

專欄作家控性侵案 川普突轉彎 同意提供DNA樣本

熱門新聞

推特上一張由一名加州網友貼出的圖片引發熱議。(截自推特)

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

2023-02-20 14:04
(取自YouTube)

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

2023-02-19 16:55
美國佛州女子納莎莉1月底在健身房鍛鍊時，突遭一名男子襲擊、抱住跟按倒在地，但她不斷反擊，事後更告訴警方，「我會告訴每個女人，永遠堅持戰鬥、絕不放棄」。（照片翻攝：IG / fitgemsnation）

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

2023-02-17 11:48
美軍上周末用F-22戰機發射每枚價值達40萬美元的飛彈，擊落了幾個不明飛行物，而其中之一可能只是價值12美元的氣球。（美聯社）

尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球

2023-02-17 22:04
20歲的郝強(John Hao)日前在密州大校園槍擊案中不幸中彈。(GoFundme截圖)

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

2023-02-19 09:22
佛羅里達州一名85歲婦人20日正在遛狗，一隻3公尺長的鱷魚從水裡爬出來，先攻擊小狗，接著把試圖打退牠的老婦撞倒在地，然後咬住她的腳，把人拉進了水里。（Getty Images / St. Lucie County Sheriff's Office）

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

2023-02-22 12:06

超人氣

更多 >
Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味
年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活

年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風
中國可能援俄侵烏 WSJ：美考慮公布相關情報施壓

中國可能援俄侵烏 WSJ：美考慮公布相關情報施壓