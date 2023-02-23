菸蒂破52年佛蒙特州懸案 比對DNA確定凶嫌身分

佛蒙特州伯靈頓警方昨天宣布，在DNA技術和遺傳系譜學進步的幫助下，調查人員破獲52年前一起謀殺案。圖為死者的弟弟湯姆·柯蘭 (Tom Curran)在記者會上。美聯社

佛蒙特州 52年前有一名24歲女子柯蘭被人發現在自己房間喪命，遭勒斃的柯蘭遺體旁留下菸蒂。警方表示，他們利用菸蒂和柯蘭衣服上的DNA 確認凶嫌身分，破了這起懸案。

伯靈頓（Burlington）警方昨天宣布，在DNA技術和遺傳系譜學進步的幫助下，調查人員確認與柯蘭（Rita Curran）同住在當地一棟公寓的男子德魯斯（William DeRoos）就是凶嫌。伯靈頓是佛蒙特州人口最多的城市。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伯靈頓警方指出，德魯斯於1986年在舊金山過世，死因為用藥過量。此案現已結案。

根據伯靈頓警方的調查報告，1971年7月事發當晚，與妻子住在柯蘭樓上兩層樓的德魯斯，在與妻子發生爭執後離開公寓，他想要「冷靜下來」。

一名警探當時寫道，24歲的柯蘭顯然是「激烈反抗」後遭到毒打，後來被人發現死亡。昨天發布的報告指出，調查人員目前「一致確定」德魯斯涉案。

當年調查人員在命案隔天早上詢問德魯斯和他的妻子，這對夫婦說他們整晚都在一起，沒有聽到或看到發生任何事情。

警方昨天在記者會表示，當年警員離開後，德魯斯告訴他的妻子，如果他們再次被詢問，她不該招認他已經離開公寓，「否則他們會追捕他」，因為德魯斯有犯罪前科。

警探特里布（James Trieb）在記者會說，2014年把柯蘭遺體旁發現的菸蒂提取出DNA圖譜時，案情終於有了突破。

他提到，雖然DNA圖譜已交給國家的DNA犯罪資料庫，但沒有出現匹配結果。

2019年，特里布重新調查此案後，決定採取新的方法。

特里布的調查報告指出，他沒有讓單獨一名探員處理這件懸案，而是把懸案視為剛發生的案件，並請來一組探員和專家技術人員進行檢視和討論。

特里布說道，調查小組開始重新檢測 證據，並決定使用遺傳系譜分析香菸上的DNA。

一名不是調查小組的遺傳系譜專家隨後得出結論，香菸DNA與德魯斯的親戚有密切關聯，包括父親和母親兩邊的親戚。

根據警方報告，這位專家確信香菸上的DNA是德魯斯的。

報告指出，調查人員後來找到德魯斯同父異母或同母異父的兄弟，他願意提供DNA樣本，結果支持香菸DNA屬於德魯斯的結論。

最後，報告指出，調查人員發現留在柯蘭被撕破的衣服上的DNA，也與菸頭上的DNA相匹配。調查人員重新詢問德魯斯當時的妻子，她才承認對德魯斯的不在場證明撒了謊。