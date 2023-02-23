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已因性侵判30年 R&B天王勞凱利製作兒童色情片加刑20年

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥聯邦法院法官23日對犯下製作兒童色情片等罪的勞凱利，判處20年徒刑。（美聯社）
芝加哥聯邦法院法官23日對犯下製作兒童色情片等罪的勞凱利，判處20年徒刑。（美聯社）

芝加哥聯邦法院法官23日對犯下製作兒童色情影片、引誘未成年人罪的美國知名節奏藍調歌手勞凱利(R. Kelly，56歲)，判處20年徒刑。

勞凱利曾拿過三座葛萊美獎，曾以「I Believe I Can Fly」一曲紅遍全球的他，被譽為美國節奏藍調(R&B)天王。勞凱利去年9月在芝加哥聯邦法院，承認犯下3項製作兒童色情影片罪、3項引誘未成年人罪等6項罪名。芝城聯邦法院23日即是針對上述六罪量刑。

經過不到一小時的開庭，法官萊寧偉伯(Harry Leinenweber)宣布判處勞凱利20年徒刑，由於勞凱利去年6月才因多項性侵罪在紐約法庭被判關30年，因此芝加哥法庭新判的20年刑期中的19年，將與紐約的30年刑期同時進行，另外一年則會在30年刑期屆滿後額外執行。

萊寧韋伯說，勞凱利的罪行令人髮指，但如果他能夠活到刑滿釋放，年紀也80歲了，法官說，那時候他不太可能有機會再次犯罪。

主張判處重刑的檢察官指出，勞凱利利用兒童滿足性慾的行為是「絕對的墮落」，他要求在凱利既有的刑罰基礎上再關25年。勞凱利的律師則要求判處10年刑期，律師主張勞凱利自己也經歷了非常痛苦的童年，包括反覆遭到性虐待與身體虐待，導致他對女性的看法與性觀念遭誤導，因此希望法官對他寬大處理。

受害者23日在法庭上陳述了自身經歷與對他們造成的影響，他們表示，勞凱利虐待與支配他們，是一名「兒童掠奪者」，他們還談到至今仍能感受到恥辱與創傷。

勞凱利案關鍵證人、化名珍妮(Jane)的37歲受害者，當天透過律師在法庭上宣讀了聲明稱，「當童貞在14歲時被一個戀童癖者奪走.........，我將無法永遠不去看、不去想，或不受到我被引誘參與的兒童色情作品影響」。另兩名證人「寶琳」(Pauline)、「妮雅」(Nia)也出庭含淚講述了勞凱利性侵的影響。

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