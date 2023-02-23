我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波特蘭降雪量超預期 數千車主徹夜受困公路

內蒙煤礦坍塌53人被埋 倖存者回憶逃生驚險現場

喬州六議員提案 限制中國人、公司購買房產

記者林昱瑄／亞特蘭大即時報導
提案House Bill 246禁止中國公民和綠卡持有人在喬州購置房產，已引起許多華人不滿。(美聯社)
提案House Bill 246禁止中國公民和綠卡持有人在喬州購置房產，已引起許多華人不滿。(美聯社)

繼德州州長推動立法禁止中國公民買地買房之後，喬治亞州六名共和黨眾議員近日也共同提案House Bill 246，將限制中國、伊朗、朝鮮和俄羅斯四個國家的政府，公司乃至於個人在喬州購買房地產

該法案由共和黨州議員Martin Momtahan、Don Parsons、Robert Dickey、Steve Tarvin、Clay Pirkle與Josh Bonner提出，目前處於二讀階段，仍在州眾議會司法委員會討論和審議中。

HB246提案中提到，自2023年9月1日開始，凡是未獲得美國公民身份的中國人(包括綠卡持有人和擁有工作簽證的專業人士)，都不能購買以下類型的房地產：

1. 農場；

2. 生產食物的房地產；

3. 生產能源的房地產；

4. 道路和高速公路；

5. 有電訊設施的房地產；

6. 生產藥品的房地產；

7. 生產個人防護設備的房地產；

8. 擁有多個租客的房地產；

9. 擁有多棟獨立房屋的房地產；

10. 擁有供水設施的房地產；

11. 擁有生產或者運輸燃料的房地產；

12. 任何距離美國軍事基地50哩以內的房地產。

法案中所指的公司包括：總部位於中國、伊朗、朝鮮和俄羅斯四國；由上述四國政府直接或間接持有或控制，或者此四國擁有或持有其多數股權，或由此四國公民控制的公司。

雖然此案是否通過尚未明朗，但已引起許多華人不滿，認為HB246禁止中國公民和綠卡持有人在喬州購置房產，無疑是國籍歧視，損害華人社區尊嚴以及平等置產的權益。再者，若類似法案在各州相繼通過，更有可能會引發全美排華情緒，對在美華人造成極大的負面影響。

當地有華人及地產從業者已開始研擬動作反制，呼籲華人站出來維護己身權益，寫信給住家選區所屬的喬州眾議員們反對HB246提案。

另外，田納西州議會也提出了類似法案HB0040。該案援引適用於所有外國人的對等原則：如果他國禁止美國公民購買不動產，那麼該州也將禁止該國公民和公司團體在田州購買、委託購買或以其他方式獲取，包括土地、水域、農業等其他用途的不動產，該案若通過，將於今年7月1日起開始實行。

近日根據全國州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)的統計，全美目前至少有11州考慮以某種形式的立法，對外國人持有農地或房地產訂定規範。

房地產 華人 喬州

上一則

波特蘭降雪量超預期 數千車主徹夜受困公路

延伸閱讀

紐約州地下室住宅合法化 社區激辯

紐約州地下室住宅合法化 社區激辯
南灣社大學區 州參議員提案免費

南灣社大學區 州參議員提案免費
促進經濟繁榮 亞歷山卓市推「商業新區」

促進經濟繁榮 亞歷山卓市推「商業新區」
洛城新語／中國人買啥 外國就缺啥

洛城新語／中國人買啥 外國就缺啥

熱門新聞

推特上一張由一名加州網友貼出的圖片引發熱議。(截自推特)

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

2023-02-20 14:04
(取自YouTube)

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

2023-02-19 16:55
美國佛州女子納莎莉1月底在健身房鍛鍊時，突遭一名男子襲擊、抱住跟按倒在地，但她不斷反擊，事後更告訴警方，「我會告訴每個女人，永遠堅持戰鬥、絕不放棄」。（照片翻攝：IG / fitgemsnation）

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

2023-02-17 11:48
美軍上周末用F-22戰機發射每枚價值達40萬美元的飛彈，擊落了幾個不明飛行物，而其中之一可能只是價值12美元的氣球。（美聯社）

尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球

2023-02-17 22:04
20歲的郝強(John Hao)日前在密州大校園槍擊案中不幸中彈。(GoFundme截圖)

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

2023-02-19 09:22
佛羅里達州一名85歲婦人20日正在遛狗，一隻3公尺長的鱷魚從水裡爬出來，先攻擊小狗，接著把試圖打退牠的老婦撞倒在地，然後咬住她的腳，把人拉進了水里。（Getty Images / St. Lucie County Sheriff's Office）

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

2023-02-22 12:06

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡
他說了什麼？中國脫口秀演員池子 北美巡演後遭封殺

他說了什麼？中國脫口秀演員池子 北美巡演後遭封殺
Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味
年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活

年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活