歷經校園槍案、父染疫亡…哥大女籃華裔 領球隊拚首冠

徐艾比。(取自哥大學女籃雄獅隊官網)

哥倫比亞大學女籃雄獅隊(Lions)華裔女將徐艾比(Abbey Hsu，音譯)正帶領該隊迎向常春藤 聯盟女籃史上的第一個冠軍；上周她剛寫下獨得35分的女籃生涯得分紀錄。備受媒體矚目之際，人們發現，徐艾比過去幾年歷經人生重大起伏：五年前的佛州 帕克蘭高中槍擊案發生時，她就躲在校內一棟建築內；三年前新冠疫情 剛起，她的名醫父親徐鈞是佛州首位染疫死亡的醫務人員。

徐艾比在佛州帕克蘭(Parkland)馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)就讀時是資淺後衛，但她2019年加入哥大雄獅隊後，協助全隊取得63勝21負戰績，相當於該隊過去八年的總勝場數；過去33年，哥大女籃雄獅隊只取得過一季勝利。

哥大雄獅隊本賽季戰績輝煌，有望贏得常春藤冠軍。目前，徐艾比在聯盟生涯三分球榜單排名第四，本季最終可能拿到第二名。

儘管女籃生涯成功，但徐艾比這幾年過得並不輕鬆。

五年前佛州帕克蘭高中重大槍擊案發，徐艾比人就在校園內。她對美聯社表示，「經歷過這樣的事情，你以為會有不同的結果，同樣的事卻仍一遍遍發生。監管法規必須邁開大步才行。我不知道確切答案，但我們正在做的顯然行不通，太多生命失去了」。

徐艾比承受的悲劇不只一樁。2020年3月新冠疫情剛起，她在南佛州行醫的內科醫生父親徐鈞不幸染疫身亡，是佛州首位死於疫情的醫療專業人員。

徐艾比因常春藤聯盟2020-21學年取消比賽，在家待了一年。她說：「因為新冠疫情，我得以回家與家人在一起，並有時間反思。」走過所有傷痛，徐艾比堅持了下來，並將她的努力歸功於父親。