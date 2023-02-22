年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活

情人節的紐約街頭。但丕優研究中心發現，約六成美國年輕男性不婚、無女友、沒性生活、感到孤寂，人數幾乎是同齡層女性的兩倍。(路透)

丕優研究中心(Pew Research Center)22日公布的調查顯示，約六成美國年輕男性不婚、無女友、沒性生活、感到孤寂，人數幾乎是同齡層女性的兩倍；心理學教授魏伊(Niobe Way)說，這是「人際關係一大危機。」

國會山莊報(The Hill)報導說，最糟的情況是，社會孤立造成悲慘下場，年輕男性自殺率四倍於年輕女性，大型槍殺案越來越多是由這一族群犯下，研究人員認為這跟他們的強烈孤寂感有關。

尤其是20幾歲的男性是美國年輕一代結婚率下降、性事不活躍、交友不積極「流行病」的先鋒。紐約大學「提升共通人性」計畫主持人魏伊說，這表示「從自己脫離關係，從彼此脫離關係，而且每況愈下。」

這種社會變革始於艾森豪時代，如今大學畢業生中60%是女性；男性收入雖然仍比女性高，但年輕男女的收入差已縮為每周43元。

心理學家馬托斯(Greg Matos)說，當今女性不需要有穩定的配偶關係，不需要結婚，「寧願跟朋友出去吃飯，也不願跟恐怖男友一起。」

丕優研究中心說，2022年約有30%美國成年人沒有結婚、沒有長期交往的男女朋友，63%的年輕男性單身，女性則只有34%。

因此，性事活躍的年輕男女的比率，降到30年來的低點；2019年，有30%年輕男性說已經一整年沒有性生活；女性的比率是20%。

僅一半單身男性在尋找對象，無論是態度積極或「隨便交往」，而且這比率還在往下降。雷德蘭大學(University of Redlands)說，這讓人不由得想起，新冠疫情 也是造成男性不熱衷社交的原因之一。

單身男性遠比單身女性多，女性和誰交往？有些乾脆和同性交往：Z世代(1990年代中到2010年代初出生者)多達五分之一是非異性戀的酷兒族(queer)，研究發現，雙性戀女性占了大部分。

異性戀的女性也越來越挑。阿克榮大學退休 心理學教授萊文特(Ronald Levant)說，女性不想只為了定下來，和教育 程度和收入不如自己的男人結婚。