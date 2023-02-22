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反擊人氣餐廳「兒童勿入」政策 Applebee's送兒童餐

世界新聞網／即時報導
連鎖餐廳Applebee's。(Getty Images)
連鎖餐廳Applebee's。(Getty Images)

新州廷頓瀑布區(Tinton Falls)的人氣餐廳「奈蒂的義大利麵屋」(Nettie's House of Spaghetti)近日爭議不少，自從在社群媒體上宣布對用餐人員有年齡限制，10歲以下兒童不得入內之後，許多父母憤憤不平。

奈蒂的義大利麵屋貼文寫著：「我們真心愛孩子，但近來Nettie's(餐廳)要接納孩童是極大的挑戰，在噪音水平、因高腳椅缺乏空間、清理混亂、以及孩童在餐廳內到處跑等因素下，我們決定是時候控制這一局面了。」

爭議之下，連鎖餐廳Applebee's宣布，旗下36家位於新州的分店，自2月19日起到26日，會給12歲以下兒童提供免費的餐食，前提是陪同前往的家長有點餐，以此舉來反擊奈蒂的義大利麵屋的年齡歧視政策。

Applebee's的聲明提及，「新州餐廳禁止兒童 -- Applebee's說來免費吃。」根據Patch報導，Applebee's在新州的負責總公司Doherty Enterprises運營長Tim Doherty表示，免費活動推出以來反響非常熱烈，很多家庭都帶著小孩來吃了免費餐。

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