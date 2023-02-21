國會議員西西里尼卸任 接棒全國最大社區基金領導人

羅德島國會議員西西里尼。(美聯社)

61歲的羅德島國會議員西西里尼(David Cicilline)21日宣布，將於今夏卸任，轉任該州最大非營利組織負責人。

民主黨 籍的西西里尼是眾議院外交事務委員會和眾議院司法委員會成員，已被任命為「羅德島基金會」(Rhode Island Foundation)總裁兼執行長，6月生效；該基金會是全國最大、歷史最悠久的社區基金會之一。

已經連續擔任七屆眾議員 的西西里尼說，為羅德島州 第一國會選區的選民服務是他畢生榮幸。出任基金會總裁兼執行長的機會是出於偶然、完全在意料之外。

成立於1916年的羅德島基金會，專注支持經濟安全、可負擔醫療保健及教育和職業培訓；基金會名下有13億元資產，2021年的募款總額為9800萬元、捐贈了7600萬元給2300家非營利組織機構。

西西里尼將從斯坦伯格(Neil Steinberg)手中接下棒子；斯坦伯格稱，西西里尼的經驗、技能、熱情和人脈足可幹練的領導基金會。基金會董事會主席黑瀨(Dr. G. Alan Kurose)聲明稱，西西里尼在地方、國家和國際層面為公平和平等而奮鬥，並且在羅德島有色人種社區中有深厚關係，是被選中的兩大要素。

西西里尼是公開出櫃的同性戀，曾向南卡羅來納州眾議員克萊伯恩(James Clyburn)挑戰民主黨黨鞭職務，主張民主黨領導層該是將LGBTQ族群聲音納入考量的時候了。但克萊伯恩是國會中地位最高的黑人，去年12月選舉贏得黨團一致支持，繼續任領導職務。

西西里尼 2003至2011年擔任普羅維登斯市(Providence)市長，1995至2003年擔任州議會議員。

羅德島州長可依州法排定特別日期選舉西西里尼繼任者。