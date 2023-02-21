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國會議員西西里尼卸任 接棒全國最大社區基金領導人

編譯周芳苑／綜合21日電
羅德島國會議員西西里尼。(美聯社)
羅德島國會議員西西里尼。(美聯社)

61歲的羅德島國會議員西西里尼(David Cicilline)21日宣布，將於今夏卸任，轉任該州最大非營利組織負責人。

民主黨籍的西西里尼是眾議院外交事務委員會和眾議院司法委員會成員，已被任命為「羅德島基金會」(Rhode Island Foundation)總裁兼執行長，6月生效；該基金會是全國最大、歷史最悠久的社區基金會之一。

已經連續擔任七屆眾議員的西西里尼說，為羅德島州第一國會選區的選民服務是他畢生榮幸。出任基金會總裁兼執行長的機會是出於偶然、完全在意料之外。

成立於1916年的羅德島基金會，專注支持經濟安全、可負擔醫療保健及教育和職業培訓；基金會名下有13億元資產，2021年的募款總額為9800萬元、捐贈了7600萬元給2300家非營利組織機構。

西西里尼將從斯坦伯格(Neil Steinberg)手中接下棒子；斯坦伯格稱，西西里尼的經驗、技能、熱情和人脈足可幹練的領導基金會。基金會董事會主席黑瀨(Dr. G. Alan Kurose)聲明稱，西西里尼在地方、國家和國際層面為公平和平等而奮鬥，並且在羅德島有色人種社區中有深厚關係，是被選中的兩大要素。

西西里尼是公開出櫃的同性戀，曾向南卡羅來納州眾議員克萊伯恩(James Clyburn)挑戰民主黨黨鞭職務，主張民主黨領導層該是將LGBTQ族群聲音納入考量的時候了。但克萊伯恩是國會中地位最高的黑人，去年12月選舉贏得黨團一致支持，繼續任領導職務。

西西里尼 2003至2011年擔任普羅維登斯市(Providence)市長，1995至2003年擔任州議會議員。

羅德島州長可依州法排定特別日期選舉西西里尼繼任者。

民主黨 眾議員 羅德島州

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