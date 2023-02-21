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大學生舉槍與惡徒對幹？又一州通過校園攜槍法案

記者張聲肇／即時報導
大學校園是否允許攜槍，引發激辯。(Getty Images)
大學校園是否允許攜槍，引發激辯。(Getty Images)

西維吉尼亞州議會先後通過了大學校園攜槍法案，就等共和黨籍州長賈斯提(Jim Justice)簽署實施，弱小的反對黨期期以為不可，但阻擋不了人多勢眾又高舉憲法第二修正案的多數黨。

共和黨控制的西維州參議會有半數議員聯署提案，允許攜帶隱藏槍械進入大學校園。該案上個月獲得參議會通過；眾議會在21日也以壓倒性比數通過。州長尚未公開表示是否簽署該法案。

曾經歷2007年維州理工學院大屠殺案的共和黨籍眾議員霍納克(Mike Honaker)在眾議會發表了一場感性演說，表明他為何支持本案。

他說，當時他是前去現場處理的州警之一，事後，「我坐在床沿，用掉一大堆衛生紙擦拭鞋子上30個孩子的血跡，就因為校園出現了這麼一個殺手。」

「我害怕如果我今天不支持這項立法，萬一再發生類似血案，洗掉我鞋子上的血跡，完全不能和洗掉雙手的血跡同日而語。」

該法案嚴禁在校園公然亮出武器，但准許高等教育機構自訂特例條款；也不准把槍帶到1000人以上聚會的場合，如足球賽的體育館，或校園內的托嬰中心。

阿肯色、科羅拉多、喬治亞、愛達荷、堪薩斯、俄勒岡等11州已通過類似法案，西維州長若簽署，將於2024年7月生效。

霍納克說，他了解反對本法案者的擔憂，但「自衛權」高於一切，希望西維州大學院校裡，沒人會用得著舉槍自衛權。「讓我感到更沉重的是，這事實上就是憲法權力，這點我們不能閃避。」

少數黨領袖史卡夫(Doug Skaff)說，民意代表應把精力放在提供大學生心理健康輔導的法案上，而不是槍枝的立法，他提案過，卻「不見天日。」

民主黨籍眾議員威廉斯(John Williams)說，即使用意良善，攜槍到校園仍會讓執法人員工作更困難；以為每個攜槍到校園的學生，都像老牌動作明星克林伊斯威特(Clint Eastwood)一樣隨時可以和惡徒對幹，那是錯誤的假設。

維州 共和黨 西維吉尼亞州

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