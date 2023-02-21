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世界OnAir／周末逗笑你 中文脫口秀花生喜劇養成記

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世界OnAir／每周末逗笑你 中文脫口秀「花生喜劇」養成記

世界新聞網何卓賢／製作
花生喜劇每周六會舉辦開放麥。(花生喜劇提供)
花生喜劇每周六會舉辦開放麥。(花生喜劇提供)

「過去這一年，海外各個城市的脫口秀俱樂部像雨後春筍一樣成長起來。雖然還在雛形階段，我們覺得要讓大家團結起來，彼此幫助，傳授一下經驗，所以想說辦個中文喜劇節吧。」坐標在多倫多的花生喜劇主理人之一瓜子(林東曉)回憶起去年年底舉辦的「多倫多首屆中文喜劇節」還記憶猶新。

那時候在三天的時間內，來自紐約、硅谷、西雅圖、波士頓，甚至到巴黎、新加坡等各地的喜劇愛好者，在花生喜劇的號召之下齊聚多倫多，給觀眾帶去歡樂。華人熟悉的演員大山，也去到現場。從各地前去參加的脫口秀愛好者大多數白天有全職工作，將寫段子、講段子變成了業餘愛好。

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花生喜劇主理人瓜子(林東曉)。(花生喜劇提供)
花生喜劇主理人瓜子(林東曉)。(花生喜劇提供)

脫口秀(stand-up comedy)這種娛樂形式，其實美國觀眾並不陌生，茶餘飯後到喜劇俱樂部坐坐、小酌幾杯，也是許多美國人的消遣首選之一。近幾年，中國的「脫口秀大會」、「吐槽大會」等節目，為脫口秀吸引了一批年輕的講中文的華人觀眾，也讓各國華人移民對用中文講脫口秀躍躍欲試。北美作為華人移民的主要聚居地之一，也就成為了孕育中文脫口秀的肥沃土壤。

花生喜劇主理人Steven(趙思迪)。(花生喜劇提供)
花生喜劇主理人Steven(趙思迪)。(花生喜劇提供)

花生喜劇就是全球華人移民區中文脫口秀興起趨勢下的弄潮兒之一。創始人Steven(趙思迪)是個工程師，也是喜劇愛好者，去年與友人帶著嘗試的心態成立花生喜劇，後來吸引了越來越固定的觀眾群，目前每周六都在多倫多北邊的華人聚集區租下場地，以開放麥(open mic)的形式逗樂一批又一批華人，每場能吸引到30-40名的購票觀眾。瓜子稱，中文脫口秀，目前正在「豐富海外華人的娛樂形式」。不論是在北美留學和工作哪個階段的觀眾，總有那麼一些關於生活、職場或移民的段子，會戳中大家心中痛點，逗得滿堂樂。

Steven和瓜子雖然是花生喜劇的主理人，也是喜劇重度愛好者，每周六的開放麥，幾乎都會看到他們在台上拋出一個個段子。Steven的段子主打工作、生活話題；全職工作是教培行業運營者的瓜子，則愛講在中國讀書時的回憶以及中國熱門話題。雖然要同時兼顧全職工作以及花生喜劇的運營，忙起來的時候確實要挪出更多的私人時間，但是兩人都非常享受通過生活靈感迸發段子，把台下觀眾逗笑的過程。有時候靈感來了，兩人甚至會在凌晨三點給對方打電話一起改段子，熱情來得比睡眠更有意思。

花生喜劇2022年舉辦「多倫多首屆中文戲劇節」。(花生喜劇提供)
花生喜劇2022年舉辦「多倫多首屆中文戲劇節」。(花生喜劇提供)

另外，Steven坦言，這麼多脫口秀愛好者能夠為了同樣的興趣聚集到一起，是十分珍貴的事情。多倫多中文喜劇節舉辦的三天，脫口秀愛好者從全球各地趕來，表演之餘也一起聚會聊天、交流寫段子經驗，「不管大家是什麼職業，什麼背景，喜劇人坐在一起聊天就很快樂。」

現在的花生喜劇已經撐過了最初自掏腰包租場地、免費請大家來聽開放麥的階段。每周售票、偶爾有商業演出的形式，讓花生喜劇小有盈餘。但Steven表示，花生喜劇作為一個因為興趣而驅動成立的團體，營利並不是優先目標，觀眾以及脫口秀愛好者有所收穫，才更重要。

Steven說，「脫口秀成為了我生活的一部分，每周六也是我最期待的時刻。上台逗笑大家那一刻，其實是非常滿足的。之後要做多大，賺多少錢，說實話我沒有想太多。享受當下，每周都很開心，我就願意繼續做。」

華人 移民 新加坡 世界OnAir

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