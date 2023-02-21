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「我是糟糕的騙子」 共和黨眾議員桑托斯認捏造學經歷

編譯周辰陽／即時報導
紐約州的共和黨籍聯邦眾議員桑托斯（中）。（歐新社資料照片）
紐約州的共和黨籍聯邦眾議員桑托斯（中）。（歐新社資料照片）

共和黨籍紐約州聯邦眾議員桑托斯（George Santos）選後被踢爆捏造學經歷，財務狀況受到質疑，眾院道德委員會與檢方都啟動了調查，他在20日上電視接受長約40分鐘的訪問，面對主持人逼問美化簡歷，乾脆地承認自己是「糟糕的騙子」（terrible liar）。

BBC與國會山莊報報導，面臨黨內外圍剿的桑托斯告訴英國「TalkTV」主持人摩根（Piers Morgan），自己迫於壓力犯下了錯誤，但他的謊言無關於「欺騙人民」，而是為了「在地方獲得當地黨部的認可」，還說自己「一生中最大遺憾」之一是謊報接受大學教育。

當摩根問他為什麼選擇採取這種做法時，桑托斯答稱「社會的期望、壓力，承受不起。我決定了要競選公職，雖然我建立了十分可靠的經商生涯，但我在我的個人簡介裡就沒有那一部分」。

桑托斯接著說，「我順水推舟（just went with it），如果你打算編造謊言，你有根本想過嗎？就我而言，我只是認為，這是一個愚蠢的決定，非常愚蠢的決定，我每天都在後悔」。

桑托斯還表示，他不覺得民眾會發現自己捏造履歷，原因是2020年競選完全相同的聯邦眾議員席位失利，那時在同樣的謊言就「蒙混過關」（got away with it）。摩根隨即說到，「很好，嗯，這倒是誠實，愚蠢。所以你實際上覺得，他們不會發現？」

桑托斯答稱，「不，我不這麼認為。但在這方面，身為一個人，不得不承認自己的錯誤是很丟臉、很羞愧」。

眾議員 眾院 紐約州

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