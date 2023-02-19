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美國連3起有驚無險飛安事故 航管單位面臨質疑

中央社紐約18日綜合外電報導
聯邦航空總署代理署長諾倫。(美聯社)
聯邦航空總署代理署長諾倫。(美聯社)

最近美國機場發生了3起有驚無險事故，美國航空安全主管單位正面臨新的一波質疑，也讓航空業者在因應旅行需求增長之際，受到進一步挑戰。

法新社報導，美國聯邦航空總署（FAA）今年1月因為安全警報系統出現問題，下令全國各地暫停航班飛行，因此面臨外界質疑；這是2001年911恐怖攻擊事件以來，聯邦航空總署首度下令全國航班停飛。

本周稍早參院一場聽證會中，議員在聯邦航空總署代理署長諾倫（Billy Nolen）面前播放一段影片，內容模擬2月4日在德州奧斯汀-柏格斯托國際機場（Austin-Bergstrom International Airport）發生的事故。

當時一架聯邦快遞（FedEx）貨機幾乎與一架即將起飛的西南航空公司（Southwest Airlines）客機相撞。

諾倫表示，這起事件仍在調查中，「我們會按照事實情況去處理」。

最近幾周，至少還有另外兩起事故發生，引起全美關注。

根據國家運輸安全委員會（NTSB）的初步報告，1月13日美國航空公司（American Airlines）一架客機從紐約甘迺迪國際機場（JFK International Airport ）起飛，預定前往英國倫敦。

但這架班機在途中未獲得空中交通管制許可就越過跑道，與另一架準備起飛前往多明尼加的達美航空公司（Delta Air Lines）班機相距不到427公尺。

國家運輸安全委員會14日宣布要調查的第3起事件，即去年12月18日聯合航空公司（United Airlines ）一架航班，從夏威夷起飛不久後一度失去飛航高度，之後才有驚無險恢復到安全高度。

此事件發生數周之後，媒體報導指出，這架飛機差點墜入太平洋，機身一度距離海面還不到800英尺。

這3起事件所幸無人受傷，但已有數名國會議員最近在國會聽證會上指出問題，眾院交通委員會主席葛瑞夫茲（Sam Graves）表示，甘迺迪國際機場幾乎發生相撞事故，這顯示美國航空安全「急需關注」。

聯邦航空總署在1月11日下令全美各地班機暫停飛航後，本身也受到嚴格檢視。當時宣布暫時停飛，主要是飛航公告（NOTAM）系統問題所引起。

諾倫15日告訴參院交通委員會說，聯邦航空總署已經在檢討改善，以防再次發生暫停飛航等情事，但若要有意義的系統升級，須到2025年才會準備就緒。

國家運輸安全委員會參議員克魯茲(中)等人在聽證會質詢。(美聯社)
國家運輸安全委員會參議員克魯茲(中)等人在聽證會質詢。(美聯社)

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