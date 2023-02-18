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專家：美所指間諜氣球 應是中國戰略支援部隊操作

中央社東京17日綜合外電報導
有國安分析家認為，近來中國偵察氣球飛越美國本土，可能是由中國國家主席習近平下令組建的「戰略支援部隊」負責操作。美聯社
有國安分析家認為，近來中國偵察氣球飛越美國本土，可能是由中國國家主席習近平下令組建的「戰略支援部隊」負責操作。美聯社

國安分析家認為，近來中國偵察氣球飛越美國本土，可能是由中國國家主席習近平下令組建的「戰略支援部隊」負責操作。2015年解放軍組織改革下成立的這個新軍種，屬戰區級單位。

日經亞洲（Nikkei Asia）網站報導，根據美國國防部向美國國會遞交的一份報告，中國的戰略支援部隊統一掌管解放軍在太空、網路、電戰、資訊、通訊和心理戰等領域的戰略任務和軍力，最重要的戰場似乎在南海，除了在此蒐集資訊外，也進行警告和監視活動。

而施放氣球正符合這些任務。2021年初出現過相關情況，當時美國航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）打擊群正在南海從事自由航行作業，沿途靠近中國在南海建立的軍事設施時，中國採取反制措施，在美國航艦打擊群上空放出一枚氣球，以蒐集美軍一舉一動資訊；美方當時很可能也偵測到了這枚氣球。

戰略支援部隊蒙上了神秘色彩，但從中共喉舌「人民日報」旗下英文報「環球時報」（Global Times）2016年的一篇報導，可一窺這個軍種的任務範圍。

文中指出，戰略支援部隊包括3個不同功能部門，分別是防禦駭客攻擊的網絡系統部、掌管間諜衛星和中國自身北斗衛星導航系統的航天系統部，以及打亂敵軍雷達系統和通訊的電子電磁系統部。

美軍戰機近日在南卡羅來納州外海擊落的大型中國氣球，被發現裝有天線，據信為攔截通訊之用，似與解放軍戰略支援部隊有關。

戰略支援部隊的成立背景可追溯至1999年，當年解放軍2名大校撰寫的「超限戰」一書問世。書中提出動員社會各層面作為非軍事武器的概念，這些層面涵蓋政治、經濟、文化、意識形態和心理等。而這樣的概念正提供了成立戰略支援部隊的基礎。

根據五角大廈提交的報告，解放軍戰略支援部隊的任務是執行3種戰法，即輿論戰、心理戰和法律戰。

美方預期，在台灣出現緊急狀況時，解放軍的網路戰部門將企圖發動心理戰，以影響台灣輿論。

中國堅稱氣球是誤入美國領空的「民用飛船」。這種說法固然虛偽，但說是為了觀測氣象也確為實情，因為氣象一向對軍事作戰有重要影響，關乎火箭發射的成敗、飛彈發射的精準度以及砲擊的威力等。

中國法規便清楚載明，與軍事有關的氣象事務，是由習近平擔任主席的中央軍事委員會負責監督。而自2015年解放軍組織改革後，相關任務據悉便交由戰略支援部隊負責。

此外分析家指出，操作大型的高科技氣球，對解放軍而言也是一大任務。繼中國在南海填海造地建立大型島礁後，各地上空便陸續出現中國氣球。

氣球 解放軍 習近平

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