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賀錦麗批俄犯下違反人道罪 指中俄關係加深令人憂

中央社慕尼黑18日綜合外電報導
賀錦麗（Kamala Harris）在德國慕尼黑舉行的年度慕尼黑安全會議上發言指出，美國兩黨及大西洋兩岸將繼續支持烏克蘭。美聯社
賀錦麗（Kamala Harris）在德國慕尼黑舉行的年度慕尼黑安全會議上發言指出，美國兩黨及大西洋兩岸將繼續支持烏克蘭。美聯社

副總統賀錦麗今天指出，俄羅斯烏克蘭犯下「違反人道罪」；她對莫斯科入侵烏克蘭以來，中國加深對俄羅斯的關係感到憂心。

路透社報導，賀錦麗（Kamala Harris）在德國慕尼黑舉行的年度慕尼黑安全會議上發言指出，美國兩黨及大西洋兩岸將繼續支持烏克蘭。

「倘若普亭（Vladimir Putin，俄羅斯總統）認為他可以撐得比我們久，他就大錯特錯。時間不是站在他的那一邊。」

CNN之前披露，中國實際上的最高外交官員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅本月將訪問俄羅斯，這是莫斯科無端入侵烏克蘭以來，中國最高外交官員首度訪俄。

賀錦麗說：「的確，我們看到北韓和伊朗等國家運送武器援助俄羅斯發動的殘酷戰爭。我們也對北京自戰爭爆發以來，加深和莫斯科的關係感到憂心。」

「展望未來，中國對俄羅斯提供致命支持的任何舉措只會助長侵略，導致殺戮持續，進一步破壞以規則為基礎的秩序。」

CNN報導，她在提到「戰略利益」時指出，倘若一國侵犯另一國的主權，沒有哪個國家會是安全的，她此言是意指中國。

賀錦麗提及國際秩序與規則時表示，西方盟國對俄烏戰爭的回應，反映了國際秩序與規則如何受到維護。

「事實上，現在正是測試我們捍衛和維護這些秩序和規則意願的時候。」

「其他國家可能受到鼓舞仿效其暴力榜樣。其他威權國家可能會尋求透過脅迫、虛假信息甚至訴諸暴力，讓世界屈服於他們的意志。而我們全都仰賴的國際秩序恐面臨風險。」

美中在外交和國家安全議題上關係緊張，而在近來美國擊落中國偵察氣球後，雙方緊張關係加劇。

此外，賀錦麗今天也在慕尼黑安全會議上，指控俄羅斯在烏克蘭犯下「違反人道罪」，俄軍對烏克蘭的平民進行「廣泛且全面性」的攻擊。

賀錦麗在慕尼黑安全會議上向與會的世界領袖表示：「美國已正式認定俄羅斯犯下了違反人道罪。」

這是美國首次正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下違反人道罪。

賀錦麗說：「他們的行動是對我們的共同價值、我們的共同人性的一種攻擊。俄軍對平民發動廣泛且全面性攻擊。」

她列舉俄軍在烏克蘭侵犯人權的一連串罪行，其中包括謀殺、強暴和刑求。

俄羅斯 烏克蘭 賀錦麗

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