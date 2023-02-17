美食品衛生公司 非法雇102名童工從事危險工作 挨罰150萬

美國最大食品衛生公司之一的包裝工衛生服務公司非法雇傭至少102名孩童從事清潔肉類加工廠與屠宰廠的危險工作，遭美國勞工部裁罰150萬美元。（翻攝：Pbswisconsin.org / Department of Labor）

美國勞工部 17日表示，美國最大食品衛生公司之一的包裝工衛生服務公司（Packers Sanitation Services Inc.，PSSI）非法雇傭至少102名孩童從事清潔肉類加工廠與屠宰廠的危險工作，並在前一天支付了150萬美元的罰款。

紐約時報 報導，此前一項調查發現年紀在13至17歲的兒童曾在主要位於美國南部及中西部8個州的13個肉類加工廠值大夜班（overnight shifts），並使用了危險化學品清理加工設備，包括了厚背鋸（back saws）、切胸肉鋸（brisket saws）與割頭機（head splitters），至少3名未成年人為PSSI工作時受了傷。

勞工部工資及工時處首席副處長盧曼（Jessica Looman）在聲明指出，「在本案中，童工違法行為具有系統性，並且跨越了8個州，明確顯示包裝工衛生服務公司在所有層面的企業範圍疏忽。這些孩子永遠不應該受雇於肉類加工廠，只有當雇主沒有從一開始負起預防童工違法行為發生的責任時，這種情況才會發生」。

根據公平勞工標準法（Fair Labor Standards Act），PSSI為每名非法雇傭兒童受罰1萬5138美元，也是按照聯邦法規所允許的最高民事罰款處分。不過，一些研究人員批評美國國會規定的民事罰款處分，認為「嚴重不足」以保護工人與嚇阻雇主違反勞動法令。

經濟政策研究所（Economic Policy Institute）政策主管麥尼可斯（Celine McNicholas）表示，「這麼低的罰款水平真是丟臉」，並指不足以預防在肉品加工業使用童工。