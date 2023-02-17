尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球

美軍上周末用F-22戰機發射每枚價值達40萬美元的飛彈，擊落了幾個不明飛行物，而其中之一可能只是價值12美元的氣球。（美聯社）

美國總統拜登 日前坦言，在一個據稱是中國的偵查氣球 被擊落後，在北美上空被擊落的三個不明飛行物可能與私人公司有關，或與娛樂或科研有關。對此，美國伊利諾斯州的一個高空氣球興趣俱樂部表示，他們的一個氣球失聯，疑似是苦主之一。

紐約郵報報導，「北伊利諾伊州 瓶蓋氣球隊」（Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade，NIBBB）16日向《航太周刊》（Aviation Week）說，他們的一個氣球11日失蹤了，大約在同時間，拜登下令擊落加拿大育空地區（Yukon Territory）上空的一個不明飛行物體。

雖然白宮尚未證實相關消息，但已在社群媒體上引發熱議。美國參議員克魯茲（Ted Cruz）發推文說，「老實講，拜登正在向任何可能試圖入侵美國的高中科學俱樂部展現強大震懾力......」，並補充說，「拜登總統需要告訴美國人民這是否屬實。」

美國前總統川普的長子小唐納德也發推文說，「拜登用價值40萬美元的響尾蛇飛彈擊落一些孩童的科學項目！」

美國獨立記者布魯門薩爾（Max Blumenthal）表示，「一架每小時飛行成本為8萬5000美元的F-22戰機，使用一枚價值45萬美元的飛彈，擊落一個屬於北伊利諾伊州瓶蓋氣球隊的價值12美元氣球」，稱所有這些只為了讓拜登展現他的男子氣概。