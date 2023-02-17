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已成中國附屬 美國會議員提案撤銷香港駐美機構

中央社／華盛頓17日專電
美國參眾兩院國會議員提案撤銷香港經貿辦，直指香港經貿辦已成為中國額外的外交前哨。（路透）
美國參眾兩院國會議員提案撤銷香港經貿辦，直指香港經貿辦已成為中國額外的外交前哨。（路透）

考量一國兩制已遭中共香港嚴重干預，香港民眾曾享有的公民與政治自由迅速消退，香港駐美經貿辦公室已成為中共政府的附屬物，美國參眾兩院國會議員提案撤銷香港經貿辦。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席、共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）與共同主席、民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）今天提出法案，將撤銷香港駐美國經濟貿易辦事處外交豁免權。民主黨籍聯邦眾議員麥高文（Jim McGovern）和共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）也參與提案。

主席們透過新聞稿表示，只要香港在一國兩制框架下保持自制，香港經貿辦就能獲得外交地位。但這一框架已經因為中共對香港日益嚴峻的干預被扼殺。這項法案說明一個悲慘的事實，亦即香港人民曾經享有並受到國際法保障的公民與政治自由正在迅速消退，香港經貿辦已成為中國額外的外交前哨。

「香港經濟貿易辦事處認證法案」（Hong Kong Economic and Trade Office （HKETO）Certification Act），要求美國總統在法案頒布後30天內，證明包括華府、紐約與舊金山三處香港經貿辦是否值得延長目前享有的特權、例外與豁免。

若美國總統證明不應再享有外交豁免，香港經貿辦將在6個月內終止運作；但若總統認為香港經貿辦應繼續享有外交特權，國會有權提出否決決議。若決議獲得通過，行政部門必須撤銷香港經貿辦外交特權。

這項法案與盧比歐等人在2022年12月分別於參眾兩院提出的法案內容相同，但當時來不及完成立法。在新一屆國會開議後，國會議員再次提出這項法案。

香港 中共 眾議員

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