我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉文正人在哪？資深媒體人爆：住私人島還有守衛

曼哈頓地檢 成立勞工保護組…專查欠薪、職場剝削

在政壇自曝憂鬱症 50年前等於生涯結束 如今不一定

記者顏伶如／即時報導
民主黨賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)16日宣布因憂鬱症住院治療。(美聯社)
民主黨賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)16日宣布因憂鬱症住院治療。(美聯社)

民主黨賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)16日宣布因憂鬱症住院治療，消息傳出引發各界予以支持及慰問。華盛頓郵報17日分析，自曝憂鬱症在50年前等於政治生涯落幕，但現在情勢已經不同。

44歲民主黨籍麻州聯邦眾議員莫爾頓(Seth Moulton)出身美國海軍陸戰隊，曾參加伊拉克戰爭。2019年，莫爾頓擔心若公布深受創傷後症候群所苦且接受治療，恐將斷送政治前途。莫爾頓16日受訪時說：「那是我最大的秘密，不曾對任何政治圈裡的人透露過，我害怕重蹈參議員伊戈頓(Thomas Eagleton)的覆轍。」

伊戈頓擔任密蘇里州聯邦參議員期間，一度被考慮出任1972年民主黨總統候選人麥高文(George McGovern)競選副手。伊戈頓因憂鬱症三度住院並接受電療的消息曝光後，失去角逐副總統的機會。麥高文原本說「百分之一千」力挺伊戈頓，但後來卻與其他民主黨高層施壓要求伊戈頓退選。

華盛頓郵報分析，事隔50年後，當新科參議員費特曼宣布因憂鬱症而住院接受治療時，各界反映與伊戈頓當年狀況截然不同。

同樣也曾參加伊拉克戰爭的民主黨籍亞利桑納州聯邦眾議員蓋耶哥(Ruben Gallego)在推特(Twitter)發文寫道：「尋求協助絕非軟弱。」曾公開討論自己憂鬱症病情的民主黨籍明尼蘇達州聯邦參議員史密斯(Tina Smith)說，費特曼展現的是力量，不是弱點。

53歲的費特曼2022年5月中風，本月稍早因頭昏住院。醫師診斷證實費特曼並未再度中風。民主黨在參議院僅維持少數多數，任何席次改變都可能出現牽一髮動全身的影響。

曾任1972年麥高文競選團隊演講撰稿人的蘇拉姆(Robert Shrum)指出，半世紀以來政治環境已產生變化，伊戈頓當年被認為繼續擔任副手人選在政治上行不通，「那是跟現在完全不一樣，屬於未受啟迪的世界」。

蘇拉姆舉例說，前副總統高爾(Al Gore)的妻子蒂波‧高爾(Tipper Gore)1999年便曾在高爾準備參選總統時，透露她曾因憂鬱症接受治療，後來已經康復。蘇拉姆說，蒂波‧高爾等實例讓心理健康問題逐漸脫離汙名，得以走出陰影。

民主黨 憂鬱症 參議員

上一則

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

延伸閱讀

將動搖雙邊關係基礎 中大使：台灣問題是中歐頭號問題

將動搖雙邊關係基礎 中大使：台灣問題是中歐頭號問題
去年曾中風 民主黨賓州聯邦參議員費特曼住院

去年曾中風 民主黨賓州聯邦參議員費特曼住院
按摩店賣春 長島2華女被捕

按摩店賣春 長島2華女被捕
聯邦應急基金發到2月 伊州低收戶或陷困境

聯邦應急基金發到2月 伊州低收戶或陷困境

熱門新聞

星巴克示意圖。(Photo by S.Ratanak on Unsplash)

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

2023-02-12 14:09
福斯新聞網指出，Canada Goose外套價格昂貴，價格介於數百至1500美元間。（路透）

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

2023-02-12 09:02
線上生鮮和食品訂購超市Weee!本周爆出數據洩露。(截取自Weee!官網)

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

2023-02-09 13:22
蔡申。(本報檔案照)

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

2023-02-10 11:58
43歲的非裔男子麥克瑞不明動機到密州大校園開槍濫殺。(密州大警局)

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

2023-02-14 09:06
航空業刊物《Air Current》13日獨家披露，美國聯合航空2022年2022年12月18日發生一架波音777-200班機起飛後不久，隨即驟降至距離太平洋海平面不到250公尺處。(路透資料照片)

不到1分鐘驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 急墜險落海

2023-02-13 22:23

超人氣

更多 >
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用
索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現