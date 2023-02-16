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民調：拜登2024與川普對決仍勝 對上德桑提斯不利

編譯盧炯燊／綜合16日電
昆尼別克大學民調顯示，2024年拜登若與川普(左)對壘，將領先川普兩個百分點；若與佛州州長德桑提斯(右)對決，則輸一個百分點。(美聯社)
昆尼別克大學民調顯示，2024年拜登若與川普(左)對壘，將領先川普兩個百分點；若與佛州州長德桑提斯(右)對決，則輸一個百分點。(美聯社)

昆尼別克大學(Quinnipiac University)16日發布有關2024年總統選舉的最新民調結果，拜登總統的支持率為48%，微幅領先前總統川普的46%；但民調也顯示，若佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)與拜登對決，將占優勢。

共和黨已宣布或潛在的總統提名競逐者中，川普支持率為42%，德桑提斯的36%；最新宣布參選的前駐聯合國大使妮姬．海理(Nikki Haley)為5%； 前副總統潘斯及前國務卿龐培歐各得4%。

不過若是拜登與德桑提斯對決，47%支持德桑提斯，46%支持拜登。民調也發現，共和黨人內部對支持川普或德桑提斯存在明顯分歧。

在自認為共和黨人裡，川普支持率為48%，德桑提斯僅獲得31%。 然而在傾向於共和黨的選民裡，德桑提斯以50%大幅領先川普的24%。

在非常保守的共和黨人裡，川普以53%領先德桑提斯的36%。 在有點保守的共和黨人裡，川普以41%輕微領先德桑蒂提斯38%。

擁有四年制大學學位的共和黨白人裡，德桑提斯以51%大幅領先川普的22%。沒有大學學位的人，川普支持率45%，德桑提斯為35%。

這也說明了保守、非常保守者、學歷不高者是川粉的情況不變。

對於川普、潘斯、拜登等藏有機密文件的關注度，30%表示非常關注，38%比較關注，32%不太關注。

69%受訪者認為川普有意保留機密文件，18%認為他錯誤地持有。48%認為拜登有意保留，39%認為他錯誤地持有。37%認為潘斯是有意保留，47%認為他錯誤地持有。

據此分析，不當持有機密文件對支持度的影響並不明顯。

在該民調公布之際，猶他州共和黨籍聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)認為，川普是最有可能從共和黨初選中脫穎而出。

羅穆尼表示，人數擠爆的初選會分裂選票有助川普勝出，不過即使川普成為候選人，他也不會支持。

羅穆尼曾在2016年初選試圖阻止川普贏得提名，但未獲成功。2018年當選參議員後他一直公開批評川普，並成為國會參院唯一投票贊成彈劾或將川普定罪的共和黨人。

川普 共和黨 德桑提斯

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