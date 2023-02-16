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Meta成本大砍…查克柏格個人維安費卻增加到1400萬

編譯林奇賢／綜合15日電
Meta計畫減少支出並提高效率，但目前看來，至少有個領域的支出正大幅增加：該公司執行長祖克柏個人的維安費用。(美聯社)
Meta計畫減少支出並提高效率，但目前看來，至少有個領域的支出正大幅增加：該公司執行長祖克柏個人的維安費用。(美聯社)

臉書母公司Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)日前宣告要讓今年成為「有效率的一年」，暗示該公司計畫減少支出並提高效率，但目前看來，至少有個領域的支出正大幅增加：他個人的維安費用。

彭博資訊報導，根據證管會15日公布的監管文件，Meta正準備把今年用於查克柏格及其家庭的個人維安費用，提高到1400萬美元，比過去幾年的1000萬美元更上一層樓。在繳完稅後，這筆錢會用來支應查克柏格額外的人事、設備、服務、居住翻修、或其他維安相關成本。

這筆款項不包括該公司其他以查克柏格名義所產生的安全費用。查克柏格過去的維安支出超過其他科技同業執行長，使人側目。例如，2021年，這家社群媒體巨擘花在查克柏格和他家人的維安相關費用，超過2680萬美元，其中包含上述的1000萬美元。

Meta在這份文件表示：「提高這筆費用，以及查克柏格既有整體安全計畫的成本，在各種考量下是適當且必要的。」

不過，與此同時，Meta和查克柏格都試圖在其他領域削減支出，包含去年宣布的大規模裁員。為了因應廣告收入放緩、砸大錢押注元宇宙、令投資人感到安心，Meta在本月稍早公布上季財報時，宣布今年要成為「有效率的一年」。

在周三公布的文件中，Meta指出，查克柏格的年薪為1美元，沒有任何其他報酬。

查克柏格 社群媒體 投資

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