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開鍘 屋崙市長盛桃解雇警察局長

編譯組／屋崙15日電
被要求帶薪休假的屋崙警長阿姆斯壯過去一個月不斷公開呼籲讓他復職。（美聯社）
被要求帶薪休假的屋崙警長阿姆斯壯過去一個月不斷公開呼籲讓他復職。（美聯社）

在調查發現屋崙警察局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）對兩起警察不當行為案件處理不當後，屋崙市長盛桃（Sheng Thao）15日宣布解雇阿姆斯壯。

一家獨立律師事務所先前提出調查報告，指阿姆斯壯違反警局規定，在沒有審查兩起警察不當行為案件證據的情況下，就草草結案。因此，盛桃和市府官員要求阿姆斯壯帶薪休假。在阿姆斯壯花了一個月的時間稱他受到不公平對待，公開要求復職後，盛桃15日採取了行動。

盛桃表示，她不會對解雇阿姆斯壯提出理由，這樣阿姆斯壯才能獲得離職金。盛桃說，阿姆斯壯對外發表的言論讓她感到不安，包括涉案警察在事件中並未做出不當行為，以及事件並不能反映出警局有系統性問題。盛桃當初審閱過案件後曾說：「很明顯，這個城市需要解決一些系統性問題，我們不能只簡單地將它們視為『過錯』。」

盛桃指出，一名聯邦法官和一名由法院任命的警局監督員都同意，警局必須解決系統性問題，才能擺脫被監督將近20年、浪費納稅人數千萬元的現狀。

盛桃在聲明中說：「為了終結聯邦的監督，同時不危及我們過去20年來對屋崙所做出的投資，我要求我的政府，包括警局在內，一定要與監督小組密切合作，在法庭上做出令人信服的發言。」

盛桃表示，儘管她尊敬並欣賞阿姆斯壯，但她不再相信他能完成實現願景所需要的工作。屋崙警局目前由艾利森（Darren Allison）暫代警長一職。

前屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）兩年前提拔時任屋崙副警長的阿姆斯壯擔任警長，阿姆斯壯在宣誓就職時承諾，會專注改變警局文化。阿姆斯壯是屋崙過去20年中第12位離職的警長，包括在2016年的9天內，四名接受了警長職務但隨即離職的警長。

在屋崙警局任職了24年的阿姆斯壯，是在前警長柯克派翠克（Anne Kirkpatrick）被屋崙警察委員會和薛麗比解雇後接下警長一職。

在被暫停職務後，阿姆斯壯聘請了一名危機顧問和一名律師協助他。他召開記者會表示，他沒有做錯任何事，並在沒有證據的情況下，指責法院任命的監督員為了保住工作合約，不斷挑剔屋崙警察的行動。據了解，全國有色人種協進會（NAACP）成員已致函盛桃表示支持阿姆斯壯。

屋崙市長盛桃5日宣布解雇警察局長阿姆斯壯。（美聯社）
屋崙市長盛桃5日宣布解雇警察局長阿姆斯壯。（美聯社）

屋崙 警察 投資

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