CBO：聯邦政府恐怕最快在7月債務違約

國會預算處（CBO）警告，若國會不提高舉債上限，聯邦政府最快恐怕在7月違約。圖為拜登總統。(路透)

國會預算 處（CBO）警告，若國會不提高舉債上限，聯邦政府 恐怕最快7月就會違約。如今兩黨卻陷入日益加劇的僵局，雙方都不輕易讓步。

這個無黨派機構15日預測，若法定舉債上限保持不變，聯邦政府的「非常規措施將在2023年7月至9月間無能為力」。國會預算處強調，如果包含4月關鍵時期在內的稅收比預期少，「財政部 恐怕在7月前耗盡資金」。

在聯邦政府的舉債金額1月達到31.4兆美元的上限後，財政部正在利用會計操作（華爾街分析師估計規模約5000億美元）繼續履行義務，當時財長葉倫暗示，這些措施至少能持續到6月初，如今國會預算處的預測卻提供了新的時間表。葉倫14日重申，若國會不採取行動，「經濟和金融災難」將隨之而來。

國會預算處則說，如果債務上限不提高或凍結，聯邦政府會無法完全履行其義務，財政部若非必須延後部分支付，就是債務違約，或是兩者都有。

拜登政府已呼籲國會無條件提高此一上限，而共和黨國會議員則尋求用舉債上限，當作要求政府大幅削減開支的籌碼。兩邊都指控對方不負責任，引發市場擔憂府院立場分歧所造成的僵局帶來廣大衝擊。聯邦政府2011年勉強避免債務違約，但當時仍被標普調降信評，市場也陷入一片混亂。

拜登總統15日在演講中指責，共和黨推動提案將在未來十年讓國債增加3兆美元，並堅持他即將推出預算案在同期會減少2兆美元的赤字。但共院議長麥卡錫反控，民主黨的「魯莽支出」正在「危害我們的經濟」。

國會預算處同日發布的報告預測，今年的聯邦預算赤字合計1.4兆美元，2023至2032年的年度赤字平均為2兆美元，這段期間所累積的赤字，將比原先預期高3兆美元，部分原因是近期的借貸成本攀升。

國會預算處主任史瓦格爾（Phillip Swagel）表示：「長期而言，我們的預測顯示財政政策的改變，必須因應利息成本上升，並減緩債台高築的其他不利影響。」