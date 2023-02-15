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與白宮談好 特斯拉將開放充電座供他牌電動車使用

中央社紐約15日綜合外電報導
拜登政府今天宣布，經白宮和特斯拉公司執行長馬斯克協商後，特斯拉在全美的充電網將首次提供給其他廠牌的電動車使用。(美聯社)
拜登政府今天宣布，經白宮和特斯拉公司執行長馬斯克協商後，特斯拉在全美的充電網將首次提供給其他廠牌的電動車使用。(美聯社)

總統拜登政府今天宣布，經白宮和特斯拉公司（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）協商後，特斯拉在全美的充電網將首次提供給其他廠牌的電動車使用。

法新社報導，根據白宮簡報，特斯拉同意，2024年結束前，在全美提供至少7500個充電座給其他廠牌電動車使用。簡報中並詳細說明白宮最新努力，要在2030年結束前，新增50萬個充電座。

白宮經常與馬斯克關係緊張，但拜登政府的幕僚昨天說，當官員接觸各大電動車商以求擴大充電網時，馬斯克作出了積極回應。

缺乏足夠充電量能是美國過渡到電動車的一大阻力，駕駛人擔心可用的充電座不足，也就是所謂的「里程焦慮」（range anxiety）。

目前特斯拉車主可購買轉接器來為愛車在非特斯拉的充電站充電，但其他廠牌電動車無法在特斯拉的充電站如法炮製。

普遍認為，特斯拉「超級充電站」（Supercharger）構成的快速充電網，領先其他車商建造中的充電網。

美國兩黨2021年通過法案獲得拜登支持，其中包括將75億美元列入電動車充電站經費。拜登政府官員昨天表示，如今特斯拉轉而允許其他廠牌電動車以轉接器在特斯拉充電站充電，將可因此獲得聯邦補貼。

特斯拉 電動車 拜登

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