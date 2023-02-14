世界OnAir／從台灣到美國 我在紐約街頭表演布袋戲

蔡易衛在紐約街頭表演布袋戲。(蔡易衛提供)

2022年夏天，台北偶戲館館長蔡易衛從台灣飛到紐約，本是赴一個短期交流項目，也未安排演出行程，但他決定要把心愛的布偶也帶到紐約。

「出發之前我本來沒有想要帶上布偶，因為一個人很難呈現正式的演出，」蔡易衛說。「但我覺得除了看別人表演，我也想把台灣的布袋戲文化帶過去給大家認識。」

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蔡易衛笑說，自己帶著妻兒一同來到紐約，三個人有三個托運行李的名額，其中一個行李箱卻裝滿布偶。在充滿活力的紐約夏日，於人來人往的曼哈頓 街頭，蔡易衛一次次呈現了即興的布袋戲演出，駐足的路人紛紛向他投去或驚訝、或好奇、或懷念的目光。

「如果說蔡易衛要講幾個關鍵字，布袋戲跟偶戲一定是。」

台灣布袋戲工作者、台北偶戲館館長蔡易衛。(蔡易衛提供)

蔡易衛這次的交流機會，得益於美國政府資助的傅爾布萊特計畫(Fulbright Program)。在三個月的時間裡，他透過美國知名布偶師、「大青蛙布偶秀(The Muppet Show)」創始人吉姆·漢森(Jim Henson)的吉姆·漢森基金會，跟在美的布偶工作者交流和學習。但布袋戲這個起源於中國大陸，後在台灣深入人心的傳統藝術形式，其實在美國是許多人聞所未聞的。蔡易衛把握機會，常是隨身背著布偶，盡可能多地把台灣的布袋戲文化，帶給美國觀眾。

有一次在曼哈頓華盛頓廣場公園的市集上，為了吸引興致不高的路人，蔡易衛拿著布偶，從自己的攤位上走到了路中央。當日天氣不好，公園在雨後人較少，加上不熟悉的環境和人群，讓蔡易衛一時間覺得有些焦慮，心中念著「跟台灣街頭好不一樣」。但當他開始操作布偶，把動作做得更加明顯，讓手中的小旦角色梳起頭髮，英姿颯爽地往肩後一甩，匆匆過客的目光立馬就被吸引住。

蔡易衛感覺到，自己成為了一個連結台灣布袋戲跟美國觀眾的橋樑。雖然多數時候，蔡易衛更像是在給美國觀眾科普布袋戲，跟第一次看表演的大家解釋台灣布袋戲跟美國布偶的不一樣。但是，此行也讓他碰見一些老一輩的華人 移民，帶著懷念的目光看他表演，對於能在紐約街頭回味他們小時候再熟悉不過的布袋戲，倍感親切。

蔡易衛在紐約街頭表演布袋戲。(蔡易衛提供)

要說蔡易衛基因裡就有布袋戲的天分也未嘗不可。蔡易衛的父親在國中時期就對布袋戲感興趣，高中二年級甚至輟學去表演布袋戲，時至今日仍然在老家雲林的布袋戲圈子活躍。雖然父親從未鼓勵兒子傳承這工藝，認為布袋戲「辛苦、不穩定」，但自小耳濡目染的環境下，蔡易衛都會偷偷收集父親淘汰的玩偶，在弟妹面前有模有樣地表演。大學畢業之後，蔡易衛在不同的崗位嘗試過卻提不起熱情，兜兜轉轉又聽見偶戲的召喚，回歸校園修讀文化資產系，從台原偶戲團入行，在不同的藝術村精進專業技能，再到不久前成為台北偶戲館館長，「十幾年繞一圈又回到這個圈子」。

有親戚朋友告訴蔡易衛，父親雖然嘴上不說，但一旦友人提起兒子成為台北偶戲館館長的身分，他都笑得燦爛。「大概是覺得我從事這個行業，也讓他滿驕傲的。」如今一有機會，蔡易衛會帶幾個布偶回雲林老家，跟父親於飯桌上暢聊往事，一起把玩新舊布偶，「這好像也成為了我們父子之間一個親密的互動。」

蔡易衛把父親布袋戲劇團的主角也帶到了紐約。(蔡易衛提供)

至於看布袋戲的觀眾是不是會越來越少、傳承是否會越來越難？蔡易衛坦言：並不擔心。他認為，布袋戲演變到今日已出現了十分多元的面貌，傳統布袋戲中好的部分被保留，而與時俱進的部分在吸引新的觀眾。

去年，台灣布袋戲電影 「素還真」奪得台北電影獎的最佳動畫片獎，也是布袋戲市場潛能的證明。從事布袋戲行業十餘年，蔡易衛也時常琢磨傳統與創新的關係，並保持「新舊並存」的觀念。「我會喜歡藝術，就是因為它的多元面貌。我很尊重布袋戲的發展，不會偏好只要堅持傳統，或者只要堅持創新。隨著時間，大家一定能找到它的出路。」