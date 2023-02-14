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亞馬遜Zoox自動駕駛計程車上路 員工先試搭

中央社紐約13日綜合外電報導
亞馬遜旗下自動駕駛車公司Zoox開發的計程車上路。(路透)
亞馬遜旗下自動駕駛車公司Zoox開發的計程車上路。(路透)

跨國電商企業亞馬遜（Amazon）旗下自動駕駛車公司Zoox昨天表示，無須手動控制的機器人計程車上周末在加州公共道路測試運行，是這項產業的重大突破。

綜合法新社、路透和科技媒體TechCrunch報導，Zoox在部落格文章中表示，這些外觀方方胖胖的的電動車僅限全職員工搭乘，他們可在正常辦公時間使用這項服務，在舊金山附近福斯特市（Foster City）的總部辦公大樓之間短距離往返。

影片來源：YouTube Zoox

Zoox執行長伊凡斯（Aicha Evans）說：「對於Zoox和整個自動駕駛車產業而言，這是個了不起的里程碑。」

伊凡斯說：「這聽起來很簡單，但事實並非如此。這是一條非常複雜的路線。」她提到，這條路線包括右轉和左轉，會遇到數個紅綠燈、行人、騎自行車的人，以及在停車場行駛和雙向轉彎等。

但她拒絕提供推出商用服務的時程表，這將需要取得額外的政府許可。

Zoox表示，公司在周末期間測試這項服務，將在未來數月開放員工使用。

Zoox聯合創辦人兼科技長李文森（Jesse Levinson）在文章中說：「成為全球第一個搭乘行駛在開放公共道路、無手動控制機器人計程車的人，是我人生中的亮點之一。」

「我迫不及待地想讓每個人體驗到那種魔力。」

諸如Alphabet子公司Waymo和通用汽車（General Motors）旗下新創公司Cruise等其他企業，也不斷在有限區域內測試機器人計程車服務，但這些車輛仍配備控制裝置，讓人類司機員得以操控，以防事故發生。

Zoox的機器人計程車是從頭開始打造的全自動駕駛車，而非改裝現有自駕車而來，也沒有供人類司機員操控的方向盤或踏板，一次可容納4名乘客。

Zoox雖未透露其機器人計程車隊的規模，但李文森說，公司已製造出數十輛，計畫在未來數天讓更多機器人計程車取得加州車輛管理局（DMV）許可。

加州 自駕車 亞馬遜

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