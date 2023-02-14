密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

43歲的非裔男子麥克瑞不明動機到密州大校園開槍濫殺。(密州大警局)

密西根州 立大學警察 與公共安全部門14日表示，密州大13日校園濫殺致三人死亡、五人重傷的兇嫌為43歲的麥克瑞(Anthony McRae)，他不是密州大員工，也與該校無任何關聯，行兇動機仍在調查，此外，密州大警局臨時局長羅茲曼(Chris Rozman)說，三名死者與仍未脫離險境的五名傷者均為密州大學生。

羅茲曼表示，感謝社區協助從校方提供的監視影片提供有利線索，執法部門接獲來電舉報，順利到兇嫌居住地點，警方抵達時，槍手開槍自盡。他說，警方目前仍不知道槍手作案動機，麥克瑞與密州大沒有任何有關聯之處。

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收治五名中槍受傷學生的E.W. Sparrow醫院醫療長馬丁(Denny Martin)說，五名傷者都仍未脫離險境，其中四人需要進行手術。

密西根州州長葛瑞琴·惠特默(Gretchen Whitmer)14日在新聞發布會中表示，14日剛好是佛羅里達州帕克蘭高中槍擊案五周年紀念日，當時有17名學生在校園遭槍殺。她說，回顧過去一年，超市、遊行與其他許多普通市民生活的地點都傳出槍擊案，「我們不能繼續這樣生活下去」，她表示，必須採取行動遏止槍擊事件。

13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

13日晚間在密州大柏齊大樓(Berkey Hall)上課的大二學生帕波里亞斯(Claire Papoulias)說，她跟同學在聽到有人大喊「有槍手」後，立刻趴倒在地，她描述，槍手從教室後門近來，然後就開始開槍攻擊，「我永遠不會忘記我同學們痛苦尖叫求救的聲音」。

帕波里亞斯說，一些勇敢的同學當時試圖救助被子彈打中的同學，有的同學則打開教室窗戶，為了活命，她也從窗戶逃離現場。

柏齊大樓位於密州大校園北區，是社會科學學院、公共政策與社會研究所及社會學系的所在地。密州大警局表示，槍手在13日晚間8時18分左右，在柏齊大樓開了第一槍，隨後又到該大樓旁的學生中心(Union)開槍，警察到場後，在柏齊大樓發現兩名死者，學生中心則有一名死者。

影片來源：YouTube ABC7