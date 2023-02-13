大小、外觀曝光 國防部備忘錄提供不明飛行物詳細資訊

美國CNN取得國防部13日向議員發送的備忘錄，其中提到11日在加拿大領空被擊落的不明飛行物似乎是個「小型金屬氣球」。法新社

美國CNN取得國防部13日向議員發送的備忘錄，其中提到11日在加拿大 領空被擊落的不明飛行物似乎是個「小型金屬氣球 」。

根據報導，這則備忘錄提供近幾天被擊落的三個飛行物之一的官方詳細資訊，該物體先前被描述為「圓柱形物體」，備忘錄中還提到這個飛行物穿過「美國敏感地點」附近，最終在密西根州（Michigan）休倫湖（Lake Huron）上空被擊落。

除了休倫湖上空擊落的飛行物外，10日和11日則分別有不明飛行物在阿拉斯加（Alaska）和加拿大北部被擊落，後兩者更有承載、似乎攜帶著東西。此外，有2名官員透露「這3個飛行物都沒有推進器，但仍需要檢查殘骸才能確定」。

送交議員的備忘錄中還提到「在阿拉斯加上空被擊落的飛行物有一輛小汽車那麼大」，與在南卡羅來納州 （South Carolina）海岸擊落的中國氣球並不一樣，最後備忘錄還強調「我們目前沒有關於該飛行物的更多細節，包括功能、用途和來源，不應假設過去幾天發生的事件之間存在關聯」。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人也指出「這些物體與中國的偵查氣球並不相似，而且比中國氣球小得多，在回收殘骸之前，我們無法確定其外觀」。