颶風、野火更致命 全美去年340萬人流離失所

去年7月洪水淹沒密蘇里州聖路易斯市，造成極大損失。圖為一名男子在暴雨中協助兩名汽車陷入大水，棄車逃生的人。(美聯社)

氣候變遷 引發的氣象災害已讓全美社區因此改變，聯邦人口普查 局(Census Bureau)今年稍早取得統計顯示，2022年約有340萬國人因為天然災害而被迫離開家園，絕大多數流離失所的民眾是因為颶風而受害，其次則是洪水 ，野火、龍捲風緊隨其後。

統計顯示，因為天然災害而逃離家園的美國民眾裡，將近40%在一周之內回到家中，另外12%民眾被撤離家園超過半年。約有16%災民事發之後一直未能回家，未來恐怕永遠無法重回家園。

人口普查局統計資料來自於今年1月4日至1月16日間的6萬8504份「家庭脈動問卷調查」(Household Pulse Survey)回函。聯邦政府從2020年開始調查天災之後民眾撤離家園之後的動態；人口普查局表示，這份數據為實驗性質，根據抽樣數據做出推斷。

哥倫比亞大學(Columbia University)薩賓氣候變化法律中心(Sabin Center for Climate Change Law)主任吉拉德(Michael Gerrard)說：「這些數字讓人非常憂心。」他說，這些數據是發展中國家才會出現的，竟在美國出現令人感到詫異。

吉拉德說：「未來幾年問題將變得更糟糕，因為氣候變遷讓氣象狀況趨於極端，災難變得頻繁，嚴重程度加劇。」

統計顯示，某些州受到天然災害衝擊狀況較為嚴重，佛羅里達州有88萬8000多人流離失所，路易西安納州則有36萬8000人被迫離開家園。

●財損逾10億天災 至少18起

2022年裡，全美受到一連串重大天然災害侵襲；國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration， NOAA)指出，造成損失超過10億元的極端天候事件至少有18起。氣候專家多年來不斷提出警告，隨著地球溫度上升，未來將有越來越多猛烈的天然災害發生。

吉拉德說，美國根本沒有做好準備。他說，民眾遷徙趨勢沒能反映某些地區面臨氣候變遷高度風險的現實。