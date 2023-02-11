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槓上了？佛州州長通過新法 迪士尼世界不再享這待遇

中央社奧蘭多10日綜合外電報導
桑提斯去年將被暱稱為「不准討論同志」（Don't Say Gay）的法案簽署成法，迪士尼公司公開反對。自此之後，佛州的共和黨人就開始槓上迪士尼公司。（路透）
桑提斯去年將被暱稱為「不准討論同志」（Don't Say Gay）的法案簽署成法，迪士尼公司公開反對。自此之後，佛州的共和黨人就開始槓上迪士尼公司。（路透）

佛羅里達州議會10日通過法案，同意州長桑提斯（Ron DeSantis）能有效控制一個負責監督迪士尼世界內部及周圍發展的董事會；此舉將加劇桑提斯與迪士尼之間的對立。

路透社報導，共和黨籍的桑提斯去年將被暱稱為「不准討論同志」（Don't Say Gay）的法案簽署成法，禁止學校為稚齡孩童開設有關性向和性別認同的課程，迪士尼公司公開反對，與桑提斯起了衝突。自此之後，佛州的共和黨人就開始槓上迪士尼公司。

佛州議會議員今天確定通過一項法案，允許州長指派5名監督人來管理「蘆葦溪改良區」（Reedy Creek Improvement District）。這片區域是一個準政府實體，範圍涵蓋迪士尼世界度假區（Walt Disney World resort）周邊2.5萬英畝（約1萬117公頃）的土地。

佛州參議會將批准董事會成員人事，且董事會不參與迪士尼樂園的日常運作。

佛州參議會今天就這項法案辯論約一小時，有少數議員表態反對。民主黨籍參議員史都華（Linda Stewart）說：「這看來全都像是州長對迪士尼支持LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）社群的報復。」

佛州州議會1967年允許迪士尼公司在「蘆葦溪改良區」擁有自治權，可提供消防、水、下水道和廢棄物處理服務及設施，這些服務通常屬於政府職權。但佛州州議會去年4月表決通過撤銷法規，不再讓迪士尼享有這項特殊安排。

桑提斯的發言人葛里芬（Bryan Griffin）說，這項安排缺乏問責機制，而「佛州正開啟問責及透明度的新時代」。

部分人士認為，佛州州議會的行動是為了報復迪士尼前執行長包正博（Bob Chapek）去年公開反對「不准討論同志」法案，卻帶來意料之外的後果。

稅務專家和若干州議員警告，若「蘆葦溪改良區」的特殊安排於今年6月如期終止，將迫使當地納稅人承擔近12億美元的債券債務。

今天通過的新法保留了「蘆葦溪改良區」，但將在兩年內更名為「佛州中部觀光監督區」（Central Florida Tourism Oversight District）。這個區域將有權徵收收入、償債、提供多項政府服務，但不得營運自有機場或建造核電廠。

迪士尼世界總裁法勒（Jeff Vahle）在聲明中盛讚「蘆葦溪改良區」幫助迪士尼樂園成長、為佛州經濟做出貢獻，「我們聚焦於未來，準備好在新的框架內運作」。

主題樂園協會」（Themed Entertainment Association）資料顯示，迪士尼世界度假區是佛州中部的最大雇主，員工近7萬5000人，2021年共有3620萬名遊客入園。

迪士尼 佛州 主題樂園

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