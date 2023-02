史上首次 超級盃海軍飛行秀 女飛官編隊飛越球場上空

第57屆超級盃 將在12日開戰,美國流行樂天后蕾哈娜重磅回歸外,美國海軍的飛行表演最近也引起話題,因為這次駕駛戰鬥機的飛官清一色是女性,藉此紀念女性加入美國海軍50週年。

美國海軍官網上的影片中,女飛官整裝出發、駕駛戰鬥機遨遊天際的畫面似曾相似,讓人想起電影 「捍衛戰士:獨行俠」裡的壯闊場景和飛行鏡頭。

全美體壇盛事美式足球超級盃即將登場,美國海軍擔綱的飛行秀,這次將全數由女飛官執行任務,她們將駕駛三款戰鬥機飛越亞利桑那州格倫代爾(Glendale)的州立農業體育館(State Farm Stadium)上空。

這次出動的戰鬥機包括「捍衛戰士:獨行俠」裡經常出現的F/A-18F超級大黃蜂(F/A-18 Super Hornet)、該電影開場亮相過的F-35C閃電II(F-35A Lightning II)匿蹤戰鬥機、以及EA-18G「咆哮者」(EA-18G Growler)艦載型電子作戰機。

#ICYMI The @USNavy jets participating in the @SuperBowl flyover arrived at @LukeAFB earlier this week.



The flyover will celebrate 50 years of women in naval aviation. 🤘#FlyNavyWomen #FlyNavy pic.twitter.com/5LnlBwEPIZ