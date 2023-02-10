德州檢長遭部下舉報貪腐 竟用330萬公帑和解

德州檢察長帕克斯頓不滿被舉報違法，報復舉報者，同意道歉，並用330萬元公款來和解。(路透)

德州 檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)遭部下舉報貪腐，卻逼吹哨者離職，因此挨告，他終於同意道歉，卻用330萬元公帑作為和解金。

根據10日公布的庭外和解協議，帕克斯頓仍不承認賄賂和濫用職權，堅稱那是「有政治動機的」指控。

但帕克斯頓願意向幾位被他開除或趕走的前同事道歉。這幾位曾經獲他信任的幕僚級部屬，向FBI 舉報他濫用職權幫助金主；這位金主則投桃報李，聘用帕克斯頓婚外情的對象。他稱舉報他的部屬為「流氓員工」。

檢察長是民選職務，故需募款競選，帕克斯頓在這位置已是第三任，FBI仍在調查他違法行為。檢察長辦公室未回覆美聯社電話詢問。

美聯社報導，原告被告雙方已簽屬仲裁和解書，列入德州最高法院檔案紀錄；稍後會有更詳細的最終確認版。根據和解協議，最終版必須納入一句話：「帕克斯頓檢察長接受原告們自認為所當為，並對稱呼他們為『流氓員工』表示道歉。」

2020年，德州檢察長辦公室八名高階員工看不慣帕克斯頓胡作非為而對外舉報，結果紛紛遭到開除或被逼離職，其中四人於是根據德州的吹哨者法，將他告進法院。

由於和解金並非出自被告口袋，而是動用公款，因此和解條款須經州議會核准。目前德州州議會由共和黨 人控制。

和解對帕克斯頓來講，實屬必要，否則他可能還得到民事法庭出庭作證，因為聯邦調查局和聯邦檢察官仍在調查各界對他的貪腐指控。而要履行和解書，檢察長辦公室同意將其網站上2020年10月指責舉報人的新聞稿撤掉，改為發布這四位舉報人對德州貢獻的聲明。

和解案也不准帕克斯頓撤除2021年上訴法庭的裁決。該裁決說，德州吹哨者法對檢察長也適用。