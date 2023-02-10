親友爆料：共和黨佛州聯邦眾議員魯納 言行前後不一

新科佛州聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)被親友爆料言行前後不一，包括為了選舉改成母親姓氏強調西語裔血統。(美聯社)

共和黨 籍紐約第三選區聯邦眾議員 桑托斯(George Santos)身陷學歷、職業、血統等造假醜聞之後，華盛頓郵報10日報導，獲得保守派「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)背書而當選的新科佛州 聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)，也被親友爆料言行前後不一，包括為了選舉改成母親姓氏強調西語裔血統，選民登記資料則顯示她在華盛頓州曾登記為民主黨員。

魯納是佛州選出的第一位墨西哥裔女性聯邦眾議員，當選時獲得媒體大幅報導。不過，12年前在密蘇里州懷特曼空軍基地(Whiteman Air Force Base)服役時，她的姓氏為「梅耶霍夫爾」(Mayerhofer)，與同袍談論出身背景時曾說有中東血統，也曾說是猶太裔、東歐血統。當時的魯納常穿設計師名牌服裝，公開談論支持當時的總統歐巴馬。

不過，以共和黨候選人角逐佛州聯邦眾議員期間，魯納不但姓氏與以前不一樣，還說在南加州低收入家庭成長的童年經驗讓她學會堅強，父親經常坐牢，只能與母親相依為命，很少跟親戚往來。魯納還提到在密州服役時曾遇到歹徒闖入家裡的驚險遭遇。

報導指出，從小與魯納一起長大的一名表親指出，魯納其實經常參加家族聚會，魯納密州公寓室友兼好友布魯克斯(Brittany Brooks)則說，根本不曾發生魯納聲稱的歹徒入侵事件，而是有次兩人都不在家時有小偷上門。

華盛頓郵報報導，警方報案紀錄證實室友所言為真，魯納以共和黨強硬保守派參加選舉的三年之前，在華盛頓州選民登記資料為民主黨員。

對於華郵記者有關魯納個人背景的查證，魯納辦公室公關主任賀培爾(Edie Heipel)透過電郵回應，提問內容讓人匪夷所思，「我們辦公室將不再有任何回覆」。