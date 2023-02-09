收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

線上生鮮和食品訂購超市Weee!本周爆出數據洩露。(截取自Weee!官網)

在美華人 愛用的網上生鮮和食品訂購超市平台 Weee! 本周爆出大規模的數據洩露，估計影響其110萬名用戶。

據Bleepingcomputer網站報導，本周一，一名叫「IntelBroker」的駭客 在數據洩密論壇Breached表示，自己已經取得Weee!的用戶數據，隸屬Sayweee這個數據庫的個資已開放網民下載使用，其中包括Weee!用戶的全名、電郵、電話號碼、使用設備類型、訂單等信息。

7日，Weee!證實了數據被洩露的消息，並在其官網上發出聲明澄清，被洩露的信息裡面並不包含用戶的銀行帳號等支付信息；在2021年7月12日到2022年7月12日之間下過單的客戶，他們的名字、地址、電郵、電話號碼、訂單號等的信息有可能被影響到。Weee!並表示，他們會單獨通知受到數據洩露影響的客戶。

儘管該駭客在論壇上聲稱自己取得了1100萬用戶數據，報導顯示，數據洩露服務公司Have I Been Pwned表示其實洩露數據只包括110萬個不同用戶的郵箱地址，所謂的1100萬可能只是重複下單的郵箱。

Weee!的官網宣稱，其是北美最大的亞裔和西語裔食品線上超市，通過其在全美分布的集散中心向48個州送貨。