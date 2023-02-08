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批發蛋價下跌近5成 每打2.81元 消費者仍覺得貴

記者胡玉立、張大仁／即時報導
批發蛋價已下跌近五成，零售蛋價仍居高不下。 (美聯社)
批發蛋價已下跌近五成，零售蛋價仍居高不下。 (美聯社)

研究機構Urner Barry數據顯示，中西部大型雞蛋批發價已降至每打2.81元，較12月創下每打逾5元歷史高位，下跌近50%；蛋價對零售商來說越來越便宜，但消費者完全無感，仍然覺得昂貴。

市場研究機構NielsenIQ數據顯示，一打普通雞蛋零售價約4元左右；1月21日當周零售蛋價一打4.40元，仍高於去年1月每打1.30元。

在通貨膨脹率處於歷史高點的過去一年，雞蛋價格特別突出，禽流感爆發更導致數千萬隻蛋雞死亡，蛋價水漲船高，根據消費者物價指數(CPI)，2022年平均零售價格上漲近60%，漲幅超過任何其他雜貨。部分超市表示，為保持價格競爭力並維持客流量，他們賠本出售雞蛋。

在通貨膨脹率處於歷史高點的過去一年，雞蛋價格特別突出，漲幅超過幾乎所有其他消費品。根據消費者物價指數(CPI)，2022年平均零售價格上漲近60%。

根據勞工統計局的數據，去年12月一打A級大型雞蛋平均要賣4.25元，比一年前的1.79美元增加一倍多。

紐約Morton Williams連鎖超市尚未對蛋價做出重大調整，但預計下周降價。超市行銷總監施瓦茨(Steve Schwartz)表示，公司避免過早調整價格，希望能持續降價。賓州Karns Foods執行長卡恩斯(Scott Karns)表示，「顧客現在對蛋價非常敏感。」本周該店大型雞蛋零售價為一打3.39元，供應商批發價為2.75元。

新年假期後的雞蛋需求通常會下降；今年因蛋價昂貴，消費者減少購買，需求降低。NielsenIQ數據顯示，與去年同期相比，截至1月21日當周全美零售商雞蛋銷量減少約10%。

去年2月史上最致命禽流感爆發，全美約5800萬隻家禽死亡，包括逾4300萬隻蛋雞；去年年初以來，疫情爆發及飼料、燃料和包裝成本上漲，推高蛋價。農業銀行荷蘭合作銀行(Rabobank)分析師稱，預計2023年前三個月雞蛋供應仍將受限。

代表雞蛋生產商的美國雞蛋委員會(American Egg Board)表示，蛋商重建雞群速度較以往疫情經驗快；康乃爾大學農業經濟學家張文東(Wendong Zhang，音譯)表示，雞群重建加快很有幫助，但禽流感爆發持續，蛋價就可能繼續高於歷史水平。

農業部數據顯示，1月禽流感病例緩和，與12月逾500萬隻死亡相比，1月家禽死亡總數不到50萬隻。但農業部官員表示，病毒可能在春季野鳥遷徙季節捲土重來。

雞蛋 流感 疫情

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