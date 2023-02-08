邊境牧場主人槍殺無證客 遭起訴一級謀殺罪

亞利桑納州73歲男子凱利(George Alan Kelly)。(圖／亞利桑納州聖塔克魯茲郡警長辦公室)

亞利桑納州 73歲男子凱利(George Alan Kelly)在諾加列斯(Nogales)經營的牧場，距離美墨邊境僅150呎。今年1月30日一名疑似偷渡入境的48歲墨西哥 男子在牧場遭凱利開槍擊斃。雖然亞利桑納州州法訂有允許民眾使用武器自衛的「不退讓法則」(stand your ground law)，但凱利如今面臨一級謀殺罪起訴，保釋金高達100萬元。

亞利桑納州聖塔克魯茲 郡(Santa Cruz County)警長辦公室指出，48歲墨西哥籍男子庫恩-布提米亞(Gabriel Cuen-Butimea)1月30日在牧場遭凱利開槍射殺身亡。

警方後來在庫恩-布提米亞遺體找到的墨西哥選民登記卡確認身份。庫恩-布提米亞有多次偷渡入境前科，數度被遣返回墨西哥，最後一次被遣返的紀錄是2016年。

「諾加列斯國際報」(Nogales International)報導，槍擊案發生之前數小時，邊境巡警接到一名自稱為「艾倫」(Allen)的民眾報案指出，社區裡出現現行槍手(active shooter)。報案民眾在電話中說，很多人正拼命逃跑，「不確定自己是否會挨槍」。

聖塔克魯茲郡副警長卡斯提洛(Gerardo Castillo)表示，警方後來接到另一通報案電話指出，牧場內傳出槍響，員警趕抵現場時發現一具西語裔成年男子的屍體。卡斯提洛說，凱利與遭到射殺的男子應該彼此不認識。

凱利遭到一級謀殺罪起訴，押於聖塔克魯茲郡立監獄，法官裁定保釋金100萬元。凱利在庭訊中請求法院降低保釋金，好讓他可以回家，因為妻子無力照料牧場。

亞利桑納州州法訂有允許民眾使用武器自衛的「不退讓法則」，檢方必須釐清凱利使用致命武器是否有正當理由。