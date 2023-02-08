我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邊境牧場主人槍殺無證客 遭起訴一級謀殺罪

土敘強震逾1.1萬人罹難 日本311後死亡數最多

邊境牧場主人槍殺無證客 遭起訴一級謀殺罪

記者顏伶如／即時報導
亞利桑納州73歲男子凱利(George Alan Kelly)。(圖／亞利桑納州聖塔克魯茲郡警長辦公室)
亞利桑納州73歲男子凱利(George Alan Kelly)。(圖／亞利桑納州聖塔克魯茲郡警長辦公室)

亞利桑納州73歲男子凱利(George Alan Kelly)在諾加列斯(Nogales)經營的牧場，距離美墨邊境僅150呎。今年1月30日一名疑似偷渡入境的48歲墨西哥男子在牧場遭凱利開槍擊斃。雖然亞利桑納州州法訂有允許民眾使用武器自衛的「不退讓法則」(stand your ground law)，但凱利如今面臨一級謀殺罪起訴，保釋金高達100萬元。

亞利桑納州聖塔克魯茲郡(Santa Cruz County)警長辦公室指出，48歲墨西哥籍男子庫恩-布提米亞(Gabriel Cuen-Butimea)1月30日在牧場遭凱利開槍射殺身亡。

警方後來在庫恩-布提米亞遺體找到的墨西哥選民登記卡確認身份。庫恩-布提米亞有多次偷渡入境前科，數度被遣返回墨西哥，最後一次被遣返的紀錄是2016年。

「諾加列斯國際報」(Nogales International)報導，槍擊案發生之前數小時，邊境巡警接到一名自稱為「艾倫」(Allen)的民眾報案指出，社區裡出現現行槍手(active shooter)。報案民眾在電話中說，很多人正拼命逃跑，「不確定自己是否會挨槍」。

聖塔克魯茲郡副警長卡斯提洛(Gerardo Castillo)表示，警方後來接到另一通報案電話指出，牧場內傳出槍響，員警趕抵現場時發現一具西語裔成年男子的屍體。卡斯提洛說，凱利與遭到射殺的男子應該彼此不認識。

凱利遭到一級謀殺罪起訴，押於聖塔克魯茲郡立監獄，法官裁定保釋金100萬元。凱利在庭訊中請求法院降低保釋金，好讓他可以回家，因為妻子無力照料牧場。

亞利桑納州州法訂有允許民眾使用武器自衛的「不退讓法則」，檢方必須釐清凱利使用致命武器是否有正當理由。

墨西哥 亞利桑納州 克魯茲

上一則

美國史上第九高 7.54億勁球頭獎華州1票獨得

延伸閱讀

神祕腦膜炎疫情 墨西哥已釀35死

神祕腦膜炎疫情 墨西哥已釀35死
放眼2023年 史坦普500企業獲利預估成長3.0%

放眼2023年 史坦普500企業獲利預估成長3.0%
母屍藏家中冰櫃2年 芝女用假身分證冒充亡母

母屍藏家中冰櫃2年 芝女用假身分證冒充亡母
武漢封城3周年 這個中國年煙花慶團圓 有人祭品悼至親

武漢封城3周年 這個中國年煙花慶團圓 有人祭品悼至親

熱門新聞

湯瑪斯‧艾特寇卡提斯(左)與狄妮斯‧艾特寇卡提斯。(取自新波士頓市警局)

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

2023-02-02 09:23
紐瓦克機場3日上午發生兩架客機相撞事故。(圖截取自推特用戶@balasankaran)

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

2023-02-04 11:27
邊疆航空推出夏季399元「吃到飽」機票，但託運行李等費用需另計。(美聯社)

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

2023-02-03 14:38
馬斯克經常工作到深夜、睡很少，身體經常疼痛，對他往後經營公司，已成為一大挑戰。(路透)

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

2023-02-06 09:22
報稅季節到了，2022年聯邦稅法做了一些修改，納稅人在報稅前應了解相關變化，做到按時、正確報稅。（Getty Images）

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

2023-02-07 19:11
美中關係緊張之際，多州紛紛推動立法禁止中國公民、中國企業購買房地產。(Getty Images)

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

2023-02-07 09:00

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
怎麼做到的？紅龍蝦餐廳維持高貴不貴的8個原因

怎麼做到的？紅龍蝦餐廳維持高貴不貴的8個原因
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑