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馬斯克預告3/1公布宏偉計畫第三部曲 地球邁向永續能源

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

特斯拉執行長馬斯克在推特貼文，預告將在3月1日的投資人日公布「Master Plan」（宏偉計畫）第三階段計畫，該計畫是讓地球邁向完全永續能源未來的路徑。

馬斯克先前就曾預告他計畫公布特斯拉「Master Plan」的第三部曲，為特斯拉設立一個廣泛、大膽的目標，並且在未來幾年內達成。

馬斯克在貼文中表示：「Master Plan 3，地球邁向全面永續能源未來的路徑將在3月1日呈現。未來是光明的」。

回顧過往，馬斯克在2006年首度公布「Master Plan」，當時是第一部曲，目標把昂貴的電動車變得更加親民，例如從發展電動跑車Roadster逐步轉往開發平價款的Model 3；十年後的2016年，馬斯克又發表Master Plan第二部曲，包括提供整合式的發電儲能系統，並把產品線擴大至卡車、皮卡車與巴士等公共運輸系統，同時強調全自駕系統。

馬斯克去年又宣布正在推動 「Master Plan」第三部曲，引發全球網友和媒體瘋狂推測。他稍後在社群媒體透露一些內容，主要目標是讓人類社會全面拋棄化石燃料，並擴大運用人工智慧（AI）所必需的基礎。

馬斯克 特斯拉 社群媒體

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